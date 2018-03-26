Ищете средства на запуск стартапа? Учитесь у Илона Маска

Убедите инвесторов своей целеустремленностью

В 1995 году объем мирового венчурного рынка составлял чуть более $8 миллиардов — для сравнения, в прошлом году эта сумма составила $155 миллиардов. В это не самое удачное время Илон Маск запустил свой первый стартап — Global Link Information (который позже был переименован в Zip2). Проект представлял собой бизнес-каталог для компаний залива Сан-Франциско . По словам автора биографии Маска «Илон Маск: Tesla, SpaceX и дорога в будущее» Эшли Ванс, предприниматель начал свой бизнес очень скромно. В первые месяцы Илон, его брат Кимбал и небольшой отдел продаж ходили по компаниям и рассказывали им о своем стартапе. Тогда у Илона не было огромного выбора инвесторов, опыта и связей. Он обладал единственным преимуществом — любовью к делу и целеустремленностью.

Из-за отсутствия финансирования Маску и его брату приходилось жить очень экономно: они спали на матрасах в офисе и ходили в душ в местное отделение «Юношеской христианской ассоциации». Чтобы убедить инвесторов, Илон и Кимбал придумали хитрый трюк. Они сделали необычный корпус для компьютера, в котором находился сервер Zip2, и поставили его на площадку с колесами, чтобы тот выглядел как «мини-суперкомпьютер».

Фото: Getty Images

Этот трюк и скромный образ жизни, который вели братья, помогли им вскоре достигнуть рентабельности. Затем им удалось получить средства от небольшой группы бизнес-ангелов, после чего инвестиционный фонд Mohr Davidow Ventures вложил в их проект $3 миллиона. Наконец, стартап выкупила компания Compaq за $307 миллионов.

Любовь к делу и целеустремленность Маска не ограничилась одними забавными трюками и ночевкой в офисе. Он не стал тратить свои $22 миллиона, заработанные на продаже Zip2, на роскошные автомобили и элитные поместья. Маск рискнул и вложил средства в создание новой компании — X.com, которая позже превратилась в PayPal . Продажа PayPal компании eBay принесла Маску $180 миллионов, которые он потом вложил в SpaceX, Tesla и SolarCity.

История первого бизнеса Илона Маска говорит о том, что он предприниматель, который работает на перспективу. Когда он занимается компанией, он отдается делу целиком. Он вкладывает в нее все средства и силы.

Инвесторам трудно отказать такому целеустремленному и упорному предпринимателю. Разумеется, вам необязательно нужно ночевать в офисе, чтобы продемонстрировать, насколько сильно вы заботитесь о своей компании (если только у вас не такое плачевное финансовое состояние, как было у братьев Маск). Покажите, что вы живете своим делом и готовы пойти на все, чтобы воплотить свою идею.

Не передавайте управление слишком рано

Суровая реальность такова, что мало кто из стартапов получает миллиардную оценку без сторонних инвестиций. Из этого факта вытекает еще одна проблема: уменьшение доли и утрата контроля над компанией.

Многим удается сохранить власть благодаря доверительным отношениям между инвесторами, основателям стартапа и его руководством. Случай Марка Цукерберга , который владел 28,4% акций Facebook на момент IPO, является хорошим примером такого расклада.

Но иногда бывает так, что основатели стартапа слишком рано лишаются власти и становятся бессильны против более опытных венчурных инвесторов. Такое было и с Илоном Маском в начале его карьеры.

Фото: Paul Sakuma/AP Карьера Маска в Zip2 закончилась быстро и печально. В результате первого раунда инвестиций его доля в компании сильно уменьшилась, из-за чего он не смог повлиять на решение совета директоров назначить на роль генерального директора другого человека. Сам Илон стал техническим директором компании. Да, он по-прежнему входил в руководящий состав компании, но не мог терпеть отсутствие власти и политику руководства нового генерального директора Рича Соркина.

Похожая ситуация сложилась и во втором стартапе Маска, X.com. После слияния компании со своим конкурентом Confinity, Илон стал генеральным директором новой фирмы, PayPal. К сожалению, после борьбы за технологию, которую использовал PayPal, его свергли с этой позиции.

Оба случая значительно повлияли на дальнейшие решения Маска. Сейчас он предпочитает сначала вложить в новое дело максимум средств, чтобы за ним всегда оставалось последнее слово в компании.

Мораль очевидна: прежде чем заняться привлечением инвестиций, не забудьте выделить свою долю (особенно если вы начинающий руководитель). Если вас действительно заботит миссия вашей компании, сделайте так, чтобы вы могли и дальше ее продвигать. Если ваш голос в компании не имеет особого значения, то этого будет трудно добиться.

Будьте изобретательны

Илон Маск умеет обернуть любую ситуацию в свою пользу — и все благодаря своей изобретательности.

Разберем недавний пример с его проектом The Boring Company. Илон Маск основал эту компанию на собственные средства (как обычно), однако на то, чтобы прокладывать под землей скоростные туннели, ему потребуется еще больше денег.

Фото: Mark Seliger для Rolling Stone

Чтобы собрать еще средств, Маск решил продавать огнеметы по $500 за штуку. Таким образом, всего за несколько дней он заработал более $10 миллионов. Вместо того чтобы тратить время на поиски денег у инвесторов, Маск заработал средства для своего стартапа с помощью персонального бренда.

Изобретательность присуща почти всем успешным предпринимателям в сфере технологий, например, основателям сервиса Airbnb. Когда их проект находился на грани банкротства, они стали продавать хлопья в брендированных упаковках, посвященным президентским выборам 2008 года. Благодаря такой пиар-кампании, они смогли продлить жизнь своей фирме (которая сейчас оценивается в $31 миллиард) и попасть в акселератор Y Combinator. Как сказал сооснователь акселератора Пол Грэм , «Если вы можете заставить людей платить $40 за коробку четырехдолларовых хлопьев, то вы сможете убедить их спать на чужих надувных матрасах».

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