Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

"Погода будет разная. В начале недели погоду будет определять прохождение атмосферного фронта циклона. Пока мы находимся с теплой стороны этого атмосферного фронта, но уже ближайшей ночью мы окажемся в зоне фронта, поэтому ожидаются осадки, преимущественно в виде снега", — сказала она.

Температура воздуха в понедельник будет около плюс 3 — плюс 5 градусов, а к утру температура понизится до 0 — минус 2 градусов. Днем температура будет повышаться за счет того, что к полудню осадки прекратятся, и в облаках будут появляться просветы.

"В последующие дни мы будем находиться под влиянием перемещающегося к нам скандинавского антициклона, поэтому мы ожидаем, что снег будет все меньше и меньше, а температура будет понижаться — к нам будет поступать очень холодный воздух", — рассказала Позднякова.

Ночью в среду в Москве температура составит минус 8 — минус 10 градусов, по области — до минус 13, дневная температура — около ноля градусов. Такая же погода, по ее прогнозам, будет и в четверг.

"Если в среду у нас местами еще может приниматься снежок, то в четверг существенных осадков мы не ожидаем. Погода без существенных осадков сохранится у нас и в пятницу, будет довольно холодно — на 3-4 градуса ниже климатической нормы", — добавила синоптик.

Минимальная температура будет в пределах минус 7 — минус 12 градусов, дневная температура — от минус 2 до плюс 2 градусов.

В субботу, как отметила Позднякова, Москва будет находиться в более теплой части антициклона, ветер сменится на юго-восточный, местами будут небольшие осадки. Ночью возможен слабый снег, днем температура составит 0 — плюс 5 градусов, возможны небольшие осадки в виде мелкого дождя.

"До конца марта температура сохраняется ниже климатической нормы, выше нормы она будет только сегодня", — заключила синоптик.