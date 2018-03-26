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Уничтожение брака за счет поставщика облагается НДС
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Уничтожение брака за счет поставщика облагается НДС 

Время бухгалтера 1 час назад
У специалистов Минфина спрашивают, начислять ли НДС, если покупатель за счет поставщика уничтожил некачественный товар.
Финансисты ссылаются на пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ. Согласно этой норме, НДС начисляют на реализацию товаров, работ или услуг в границах РФ.
Если покупатель уничтожил или демонтировал некачественные товары за счет поставщика, то эти действия чиновники рекомендуют классифицировать как выполненные работы и оказанные услуги, а значит, на такие операции НДС начисляют по общим правилам.
ПИСЬМО Минфина РФ от 14.03.2018 03-07-11/15622
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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