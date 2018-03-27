В МГУ пообещали не сокращать и не понижать в должности недовольных слиянием кафедр сотрудников журфака

Протестующих против слияния кафедры стилистики русского языка с кафедрой теории и методики редактирования на факультете журналистики МГУ не уволят, их условия труда ухудшаться не будут. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе журфака.

«Объединение кафедр будет происходить в рамках штатного расписания. Поэтому ни о каких сокращениях речи не идет. Скорее всего, количество преподавательских единиц даже будет увеличено. Ухудшений по заработной плате и другим условиям тоже не будет, потому что у нас количество студентов с каждым годом увеличивается, и преподавательский состав нам нужен», — подчеркнул собеседник агентства.

В то же время, как отметил представитель факультета, слияние кафедр стилистики русского языка с кафедрой теории и методики редактирования является «вопросом решенным», потому что соответствующее положение принято на ученом совете факультета в феврале 2018 г. При этом ранее сообщалось, что для одобрения данного решения 26 марта также должен был пройти ученый совет МГУ, однако этот вопрос не рассматривался.

Как отмечают на журфаке, объединение кафедр необходимо, поскольку факультет реагирует на «меняющиеся запросы индустрии и профессии». Кроме того, обе кафедры занимаются преподаванием русского языка.

«За интеграцию двух подразделений проголосовал единогласно ученый совет факультета, в составе которого 29 человек, включая заведующих всеми кафедрами, представителей общественных организаций, избранных кафедрами наиболее авторитетных профессоров и преподавателей. Также за это проголосовали около 80% сотрудников обеих кафедр, в том числе известные специалисты — профессора и доценты факультета. Несколько сотрудников, не согласных с позицией ученого совета, официально отказались от участия в академической дискуссии», — добавили в пресс-службе.

При этом в 2019 г. нагрузка на преподавателей русского языка будет увеличена, отметили на факультете.