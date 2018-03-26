«Веселый коридор» присоединился к Союзу волонтерских организаций и движений

МОСКВА , 26 мар — РИА Новости . Московский проект художников-волонтеров «Веселый коридор» присоединился к Союзу волонтерских организаций и движений (СВОД), сообщается на сайте союза.

Объединение позволит сделать культурное волонтерство в Москве более масштабным и облегчит привлечение благотворительных ресурсов для развития движения волонтеров-художников.

В рамках проекта «Веселый коридор» добровольцы-художники с помощью кистей и ярких красок превращают скучные однотонные стены детских медицинских и социальных учреждений Москвы в самые настоящие произведения искусства.

При разработке эскизов волонтеры учитывают рекомендации клинических психологов и пожелания сотрудников больницы.

За время существования «Веселого коридора» было расписано 12 отделений Морозовской ДГКБ, три отделения детской больницы им. З. А. Башляевой, три отделения в Научно-практическом центре детской психоневрологии.