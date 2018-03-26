Бородина откровенно о беременности Собчак

Ксения Бородина прокомментировала слухи о беременности своей бывшей коллеги по "Дому-2" Ксении Собчак . Телеведущая отметила, что публичным людям очень сложно сказать всем о чем-то личном.

Во время одного из прямых эфиров в социальной сети Instagram многочисленные поклонники поинтересовались у Ксении Бородиной, действительно ли Ксения Собчак ждет второго ребенка. Бывшая сослуживица решила не уходить от ответа. Однако высказалась максимально корректно относительно интересного положения телеблондинки.

"Мы не то чтобы прямо тесно общаемся с Ксенией сейчас, но недавно виделись. Беременна ли она? На самом деле, когда ты публичный человек, очень тяжело сказать всем о чем-то личном, о той же беременности. Это очень интимный момент, поэтому, если Ксюша захочет, она сама расскажет. Во время моей второй беременности случилась очень неприятная вещь. Одна моя подруга, бывшая участница реалити-шоу, "слила" информацию об этом в одно издание. Это, конечно, стало для меня шоком. Сама бы я никогда так не поступила", — заявила Бородина.

Отметим, что сама Ксения Собчак искусно пользуется шумихой вокруг предполагаемой беременности. К примеру, на днях гламурная блондинка опубликовала снимок, на котором она в купальнике с огромным животом. В подписи к фото дала понять, что на кадре — ее прошлая беременность сыном Платоном: "Совсем недавно было так! А вчера был День воды! Впервые с 1993 года — с тех пор как ООН объявил 22 марта Всемирным днем воды — этот "праздник" широкомасштабно отмечают в России ".

Более того, Собчак умудрилась уйти от прямого вопроса о своем интересном положении. "Многие обратили внимание, что в конце кампании Вы изменили стиль одежды. Некоторые предположили, что Вы беременны. Это правда?" — спросила Марина Ким у Ксении Собчак во время передачи "Ночь выборов". "У нас же сегодня политическая программа. Давайте обсуждать политику", — отреагировала Ксения.