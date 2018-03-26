При чем тут политика? Тюменские депутаты не нашли понимания в процедурном вопросе

Спор на эту тему возник на заседании комитета Тюменской облдумы по социальной политике в конце прошлой недели. При обсуждении вопроса о поддержке социально ориентированных НКО Глеб Трубин (один из главных возмутителей спокойствия в думе в последнее время) напомнил, что для этих целей фракция ЛДПР в свое время предложила создать рабочую группу. В результате технический, казалось бы, вопрос в очередной раз вскрыл уровень разногласий между представителями разных политических сил в региональном парламенте.

«Развитие НКО — важная задача, поскольку их деятельность направлена на решение социальных проблем и развитие гражданского общества в Тюменской области , — замечает Глеб Трубин. — В связи с этим еще в 2016 году наша фракция вышла с инициативой закрепить возможность оказывать информационную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляя им возможность бесплатно размещаться в СМИ. Для этого в прошлом году была создана рабочая группа, куда вошли и депутаты, и члены правительства, представители общественности. Мы провели мониторинг по вопросам поддержки СОНКО, активно обсуждали, какие дополнительные меры поддержки нужны. Совместно с комитетом по бюджету предложили развивать проект. Но на данный момент тема почему-то заглохла. При рассмотрении вопроса в облдуме ни одного представителя общественных и социально ориентированных организаций не пригласили».

Трубин также выразил недоумение тем фактом, что вопрос перевели из ведения комитета по бюджету в комитет по социальной политике. «На каком основании это сделано, мне тоже непонятно, — заявил он. ­— В общем прошло почти два года, однако дополнительных законодательных мер поддержки СОНКО мы так и не оказали. При этом подобные нормы уже приняты в соседних субъектах: Сведловской, Омской областях, ХМАО и так далее. А наши общественники по-прежнему обделены».

Чтобы исправить этот пробел, депутат предложил возродить рабочую группу по разработке законодательных мер дополнительной поддержки социально ориентированных НКО. «Пусть она объединяет работу нескольких комитетов или работает на основе комитета по соцполитике. Но сейчас она совсем потерялась. Хотя, когда мы ее создавали, общественники были настроены очень решительно, высказывали свои предложения по мерам поддержки, которые им необходимы», — высказался Глеб Трубин.

Председатель комитета облдумы по социальной политике Валерий Фальков воспринял это как упрек в свой адрес. «То, что этот вопрос передается в ведомство нашего комитета, было решением думы. Инициатором был комитет по бюджету, это подтверждает соответствующее письмо за подписью его председателя Дмитрия Горицкого, — сообщил Фальков. — Поначалу действительно считалось, что вопрос дополнительных мер поддержки более близок бюджетному комитету, к тому же это было еще при предыдущем составе думы. Как только я приступил к полномочиям председателя социального комитета, в первую очередь задал вопрос по этой теме: было довольно странно, почему комитет по бюджету осуществляет мониторинг правоприменения закона по НКО. И когда дума принимала решение о передаче этого вопроса нашему комитету, если не ошибаюсь, фракция ЛДПР в полном составе его поддержала. Поэтому странно слышать такие вопросы, если решение принимали вместе».

Что касается обвинений в недостаточном внимании проблематике поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, то Валерий Фальков возразил, что двери думы для всех общественных объединений всегда открыты, и вопросы, которые они поднимают, звучат на всех парламентских мероприятиях. «Поэтому я такие упреки принять не могу, ни моральных, ни юридических оснований для прозвучавших формулировок нет. Но регламент позволяет депутатам вносить свои предложения. Поэтому я не возражаю, да и права такого не имею. Поэтому пусть депутаты сами решают путем голосования, поддержать предложение Глеба Трубина или нет», — сказал глава комитета.

Некоторые депутаты посчитали предложение Трубина избыточным, поскольку в постановлении комитета и без того содержится посыл продолжить работу по совершенствованию областного законодательства в сфере поддержке СОНКО. Трубин однако настаивал, что отказ от его инициативы поставит рабочую группу вне рамок правового поля. «Получится, что бюджетный комитет от нее отказался, а комитет по соцполитике ее на себя не берет. И она окажется в вакууме. В итоге пропадет работа над законом, которая длилась более двух лет», — высказался депутат.

Валерий Фальков возразил, что группу создала другая структура, а у комитету по соцполитике никто не запрещает создать свою рабочую группу. «Поэтому я не вижу необходимости ломать копья, тем более мы могли отработать этот вопрос, как говорится, на стадии нулевого цикла, прежде чем обсуждать его на заседании комитета», — сказал он.

Другой член комитета Владимир Столяров также не увидел необходимости принимать специальных решений. «В документах, которые мы должны принять, черным по белому написано: рекомендовать правительству продолжить работу по реализации данного закона. И никто не мешает депутатскому корпусу участвовать в этой работе. Поэтому предложение считаю надуманным», — заявил Столяров.

Тем не менее, при голосовании мнения депутатов разделились, в итоге процедур пришлось повторить. И только после этого с небольшим перевесом (6 против 4) предложение Глеба Трубина было отклонено.