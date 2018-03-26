Школьники Беларуси благоустраивают воинские захоронения

Девиз «Памяти павших будьте достойны» откликнется многоголосьем школьников Беларуси в наступившие дни весенних каникул. Им предстоит в последнюю мартовскую неделю благоустроить воинские захоронения и памятники землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, информирует БЕЛТА со ссылкой на Министерство образования Союзного государства.

Согласно рекомендациям отраслевого ведомства «по организации воспитательной работы на весенних каникулах», которые завершатся в республике 31 марта, будет продолжена реализация тематических мероприятий, посвященных событиям Великой Отечественной войны, памяти 75-летия трагедии Хатыни. Во время волонтерских молодежных акций «Ваша Победа наша свобода» и «Доброе сердце — ветеранам!» молодежь республики окажет социальную поддержку и помощь родным и близким погибших, а также очевидцам военных событий. Кроме этого, будет организована работа по благоустройству воинских захоронений и памятников погибшим землякам.

Школьникам, кроме того, на этой неделе предстоит вместе с педагогами подготовиться к республиканскому конкурсу «Дорогами памяти»: собрать информацию об истории сожженных населенных пунктов на территории своего района, организовать встречи с очевидцами и участниками трагических событий и их семьями.