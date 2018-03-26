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«Прямой эфир» объявляет сбор средств для Вани Крапивина
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«Прямой эфир» объявляет сбор средств для Вани Крапивина 

Вести.Ru 1 час назад
Год назад 15-летний Ваня Крапивин бросился защищать мать от пьяного соседа по коммунальной квартире. Матери злодей нанес больше 20 ножевых ранений, а Ваню ударил три раза гантелей по голове.
Почти год врачи Северодвинска боролись за жизнь подростка. Но самое страшное для него — это предательство матери, которая ни разу не пришла к сыну в больницу. Все это время о Ване заботятся старший брат Илья и тетя Снежана. Сейчас мальчик в коме, но старший брат уверен — Ваня видит, он реагирует на прикосновения. Врачи и брат надеются, что Ваня сможет передвигаться на инвалидной коляске и говорить.
Мальчику предстоит очень сложная операция в Санкт-Петербурге, а затем длительная реабилитация. Сейчас старший брат старается оформить опеку над Ваней, чтобы подростка не отправили в специнтернат для инвалидов. Но семья по-прежнему живет в коммунальной квартире, где произошла трагедия.
Ване очень нужна ваша помощь! Все вместе мы можем собрать деньги на лечение мальчика и аренду жилья, так как Ване нужны специальные условия для жизни.
Банк получателя: Архангельское отделение №8637 ПАО СБЕРБАНК Г. АРХАНГЕЛЬСКА
Кор/счет банка: 30101810100000000601
БИК: 041117601
ИНН: 7707083893
Счет получателя: 40817810004007058965
ФИО получателя: Крапивин Илья Константинович
Наименование получателя:
Благотворительный фонд помощи детям и родителям «ДИАНА» Филиал N 7806 Банк ВТБ (ПАО) К/с 30101810240300000707 В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ БИК 044030707 ИНН 7702070139
№ СЧЕТА 40703810312390002827
Назначение платежа «Благотворительный взнос для Ивана Крапивина».
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