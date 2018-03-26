Викторину, игры, мастер-класс и показ мультфильма о воде устроят в библиотеке на Фестивальной

Мероприятие «Вода, вода, кругом вода», приуроченное к Международному дню воды, пройдет 28 марта в библиотеке №27 района Ховрино. Об этом сообщается на сайте Центральной библиотечной системы Северного округа.

«Ребята увидят видеопрезентаци

ю о воде, ее свойствах и пользе для человека и животных, поучаствуют в экологической викторине, посмотрят мультфильм о природе, поиграют в игры, поучаствуют в детском мастер-классе», — отмечается в сообщении.

Начало мероприятия в 10.00. Напомним, библиотека №27 находится по адресу: ул. Фестивальная, д.67. Участие бесплатное. (то)