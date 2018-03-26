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Экологическую викторину для детей проведут в библиотеке на Фестивальной
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Экологическую викторину для детей проведут в библиотеке на Фестивальной 

Управа района Головинский города Москвы 26 марта 2018
Фото: Управа района Головинский города Москвы
Библиотека № 27 на Фестивальной приглашает маленьких читателей в среду, 28 марта, посетить экологическую программу «Вода, вода, кругом вода», посвященную Всемирному дню воды. Ребята увидят презентацию о воде, ее свойствах и пользе для человека и животных.
— Маленькие гости поучаствуют в экологической викторине, посмотрят мультфильм о природе, поиграют в игры, — уточнила Любовь Агасарян. — Помимо этого, для маленьких гостей пройдет мастер-класс.
Начало в 10.00. Гостей будут ждать по адресу улица Фестивальная, дом 67. (ео)
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