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Финансовая дисциплина при выполнении гособоронзаказа будет повышена
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Финансовая дисциплина при выполнении гособоронзаказа будет повышена 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий повышение финансовой дисциплины при выполнении государственного оборонного заказа.
В перечне решений, размещённых на сайте кабмина в понедельник, отмечается, что законопроект был рассмотрен и одобрен 19 марта в рамках заседания правительственной Комиссии по законопроектной деятельности.
Документ призван создать правовые условия для своевременного исполнения гособоронзаказа.
Кроме того, законопроект усиливает административную ответственность руководителей организаций — главных исполнителей как дополнительный механизм пресечения правонарушений в области государственного оборонного заказа.
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