Финансовая дисциплина при выполнении гособоронзаказа будет повышена

Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий повышение финансовой дисциплины при выполнении государственного оборонного заказа.

В перечне решений, размещённых на сайте кабмина в понедельник, отмечается, что законопроект был рассмотрен и одобрен 19 марта в рамках заседания правительственной Комиссии по законопроектной деятельности.

Документ призван создать правовые условия для своевременного исполнения гособоронзаказа.

Кроме того, законопроект усиливает административную ответственность руководителей организаций — главных исполнителей как дополнительный механизм пресечения правонарушений в области государственного оборонного заказа.