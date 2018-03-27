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Врио губернатора Красноярского края подписал сразу три приказа о назначении
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Врио губернатора Красноярского края подписал сразу три приказа о назначении 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Теперь новое руководство в агентстве госзаказа, в общественной приёмной и в управлении внешних связей губернатора.
На должность края начальника управления по работе с обращениями граждан — общественной приёмной Губернатора Красноярского края назначен Олег Савенков, который ранее работал там же заместителем. Также он работал в агентстве природопользования края и соцзащите города. Начинал работать на севере Красноярского края, по специальности юрист.
Начальником управления внешних связей губернатора назначена 30-летняя Ольга Коростелева, трудовой опыт которой связана в основном с правительством края.
На должность руководителя агентства государственного заказа определена Марина Вразовская. C 2013 года работала начальником отдела госзакупок, затем заместителем руководителя — начальником отдела государственных закупок в «Управлении капитального строительства».
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