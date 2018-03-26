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Деньги улетают на «Соловьиный пруд»
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Деньги улетают на «Соловьиный пруд» 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Во Владимире подвели итоги выборов общественных пространств, которые будут благоустроены уже в этом году.
Напомню, что в народном голосовании участвовали пять территорий:
— «Соловьиный пруд»
— Никитский сквер
— пруды на улице Комиссарова
— сквер за ДК в микрорайоне Энергетик
— проект преобразования парка «Добросельский»
Официальные итоги выборов подвел заместитель главы администрации Владимира Сергей Литвинкин, но перед волнительным моментом, члены общественной комиссии почтили минутой молчания жертв страшной трагедии в Кемерово.
После Литвинкин рассказал, что при подсчете голосов было учтено 2607 бюллетеней, а всего за объекты при голосовании отдали 3180 голосов. Разница возникла из-за того, что жители имели право поставить галочку сразу за два объекта.
В итоге с огромным отрывом победил «Соловьиный пруд» — 1188 голосов, на втором месте Никитский сквер — 503 голоса, «бронза» у прудов на Комиссарова — 499, четвертое место у ДК в Энергетике — 496, последнее место у проекта парка «Добросельский» — 494 голоса.
Как отметил Сергей Литвинкин, сейчас начнется стадия разработки проектной документации и прохождения экспертизы, после чего будут объявлены торги и найден подрядчик.
Замглавы подчеркнул, что проект, разработанный студентами Владимирского государственного университета оценен в 8-10 миллионов рублей. Общая сумма выделенных средств на благоустройство территорий, напомню, составляет 22 миллиона.
«Оставшаяся сумма пойдет на Никитский сквер. Все работы по благоустройству будут завершены в этом году. Администрация города постарается найти другие источники финансирования, чтобы три оставшихся проекта начали приводить в порядок также в этом году. Успокою и жителей Доброго. Работа на водоеме на улице Комиссарова продолжается и сегодня. Идет очистка дна и приводится в благоустройство территория по периметру пруда», — акцентировал свое внимание Сергей Литвинкин.
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