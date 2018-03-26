Деньги улетают на «Соловьиный пруд»

Во Владимире подвели итоги выборов общественных пространств, которые будут благоустроены уже в этом году.

Напомню, что в народном голосовании участвовали пять территорий:

— «Соловьиный пруд»

— Никитский сквер

— пруды на улице Комиссарова

— сквер за ДК в микрорайоне Энергетик

— проект преобразования парка «Добросельский»

Официальные итоги выборов подвел заместитель главы администрации Владимира Сергей Литвинкин, но перед волнительным моментом, члены общественной комиссии почтили минутой молчания жертв страшной трагедии в Кемерово

После Литвинкин рассказал, что при подсчете голосов было учтено 2607 бюллетеней, а всего за объекты при голосовании отдали 3180 голосов. Разница возникла из-за того, что жители имели право поставить галочку сразу за два объекта.

В итоге с огромным отрывом победил «Соловьиный пруд» — 1188 голосов, на втором месте Никитский сквер — 503 голоса, «бронза» у прудов на Комиссарова — 499, четвертое место у ДК в Энергетике — 496, последнее место у проекта парка «Добросельский» — 494 голоса.

Как отметил Сергей Литвинкин, сейчас начнется стадия разработки проектной документации и прохождения экспертизы, после чего будут объявлены торги и найден подрядчик.

Замглавы подчеркнул, что проект, разработанный студентами Владимирского государственного университета оценен в 8-10 миллионов рублей. Общая сумма выделенных средств на благоустройство территорий, напомню, составляет 22 миллиона.

«Оставшаяся сумма пойдет на Никитский сквер. Все работы по благоустройству будут завершены в этом году. Администрация города постарается найти другие источники финансирования, чтобы три оставшихся проекта начали приводить в порядок также в этом году. Успокою и жителей Доброго. Работа на водоеме на улице Комиссарова продолжается и сегодня. Идет очистка дна и приводится в благоустройство территория по периметру пруда», — акцентировал свое внимание Сергей Литвинкин.