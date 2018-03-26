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Владелец подлодки, обвиняемый в убийстве шведской журналистки, имел маниакальные фантазии о смерти
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Владелец подлодки, обвиняемый в убийстве шведской журналистки, имел маниакальные фантазии о смерти 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Изобретатель Петер Мадсен планировал съемки жестокого видео об убийстве журналистки на своей подлодке.
Датчанин, обвиняемый в убийстве шведской журналистки Ким Валль, позвал ее к себе на подлодку с целью снять «снафф»-видео, включающее сцены жестокой расправы. Ранее он утверждал, что смерть женщины была несчастным случаем, после которого он запаниковал и расчленил ее тело. Но Копенгаген вынес Мадсену обвинительное заключение, выявив, что изобретатель заранее приготовил инструменты, которыми воспользовался при совершении преступления.
Близкая подруга Мадсена рассказала в суде, что 47-летний изобретатель имел маниакальные фантазии о смерти и женщинах. Daily Mail сообщает, что в частности, она раскрыла его дикую фантазию об «идеальном» месте, чтобы умереть — Мадсен хотел бы оказаться запертым в трубе, полной обнаженных женщин и котят.
Между тем, точная причина смерти журналистки Ким Валль пока не определена, а владельца подлодки официально обвинили в ее убийстве. Мадсен продолжает настаивать, что смерть журналистки была случайной, хотя и не отрицает того, что расчленил ее.
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