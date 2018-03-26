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Губернатор Саратовской области готов оказать помощь пострадавшим в Кемерово
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Губернатор Саратовской области готов оказать помощь пострадавшим в Кемерово 

Новости Саратова 54 минуты назад
Фото: Новости Саратова
Валерий Радаев считает, что на объектах массового пребывания людей необходимо усилить меры пожарной безопасности.
Напомним, трагедия в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» города Кемерово привела к массовой гибели людей, большинством из которых оказались дети. К настоящему часу официально известно о 70 погибших в ТРЦ.
В связи с ЧП в Кемерово, которое произошло в воскресенье 25 марта, губернатор Саратовской области Валерий Радаев сделал заявление, в котором выразил свои соболезнования семьям погибших и пострадавших в этой ужасной трагедии.
— Мы искренне разделяем ваше горе и в это тяжелое для кемеровчан время готовы оказать любую помощь, которая потребуется, — говорится в официальном сообщении, распространенном пресс-службой губернатора Саратовской области.
В то же время о проведении внеплановых проверок торгово-развлекательных комплексов в Саратове и регионе пока речи нет. Ранее свои соболезнования высказал спикер ГД РФ Вячеслав Володин.
В Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур. Общероссийский траур объявлен не был.
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