В России зарегистрирован первый смертельный случай гриппа в этом году

Первый в этом году смертельный случай гриппа произошел в Калужской области . Как сообщает ТАСС, 43-летний житель Калужской области пытался лечить грипп самостоятельно.

Ирина Крюкова. «Мужчина 43 лет поздно обратился к врачу, болел всего четыре дня, не обращался к врачу все это время. Он два раза вызывал скорую помощь, отказывался от госпитализации. Он отказался в девять утра, а в 10 вечера уже был в тяжелом состоянии, его привезли в реанимацию, где он скончался», — рассказала начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора

Мужчина не был привит от гриппа. На данный момент в регионе заболеваемость во всех возрастных группах, за исключением школьников, выше пороговых показателей.

Ранее сообщалось, что эпидемия гриппа в Чехии забрала жизни 50 человек. Из 50 умерших в результате эпидемии человек, 43 человека старше 60 лет. Возраст остальных был от 25 до 59 лет.

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