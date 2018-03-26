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Первый в 2018 году смертельный случай гриппа произошел в Калужской области
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Первый в 2018 году смертельный случай гриппа произошел в Калужской области 

ТАСС 1 час назад
Фото: Главный региональный
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Первый в этом году смертельный случай гриппа произошел в Калужской области — накануне там скончался 43-летний житель Людиновского района, который четыре дня не обращался к врачам и пытался лечить заболевание в домашних условиях, сообщила в понедельник ТАСС начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Крюкова.
"На сегодня это первый летальный случай гриппа в регионе… Мужчина 43 лет поздно обратился к врачу, болел всего четыре дня, не обращался к врачу все это время. Он два раза вызывал скорую помощь, отказывался от госпитализации. Он отказался в девять утра, а в 10 вечера уже был в тяжелом состоянии, его привезли в реанимацию, где он скончался", — сказала собеседница агентства, добавив, что умерший мужчина не был привит от гриппа.
В целом по данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю количество случаев ОРВИ и гриппа за прошедшую неделю увеличилось на 20%. Областной показатель заболеваемости по совокупному населению составил 101,1 на 10 тыс. жителей при эпидемическом пороге — 70,3 на тот же показатель. Заболеваемость во всех возрастных группах, за исключением школьников выше пороговых показателей. В Калуге показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению превысил эпидемический порог на 63,3%, однако случаи гриппа в областном центре не зарегистрированы.
В связи с этим занятия прекращены в двух классах двух школ Калуги, а также в восьми классах трех школ в Людиновском районе, в двух классах школы в Кировском районе. Полностью закрыты на карантин две школы в Ферзиковском районе и одна — в Юхновском.
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