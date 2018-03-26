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У правового управления Костромской области новый руководитель
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У правового управления Костромской области новый руководитель 

Kostroma.Today 20 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Правовое управление Костромской области возглавил Владимир Шмелев, узнал KOSTROMA.TODAY. Его представил Сергей Ситников сегодня на оперативном совещании.
По информации пресс-службы областной администрации, до назначения на новую должность Владимир Шмелев работал заместителем начальника правового управления Костромской области.
Правовое управление занимается обеспечением законности в работе губернатора и аппарата областной администрации, представляет правовые интересы областной администрации в судах, правоохранительных органах и других организациях, оказывает методическую помощь юридическим подразделениям органов местного самоуправления и т.д.
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