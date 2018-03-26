«Пязок, не мешай строить другим»: дольщики «Чурилово Lake City» провели одиночные пикеты

В понедельник, 26 марта, дольщики «Чурилово Lake City» вышли на одиночные пикеты. Покупатели квартир во второй и третьей очередях проблемного микрорайона до сих пор не знают графиков достройки своих домов. Они просят директора компании Андрея Пязока не мешать компании «Западный луч», взявшейся за достройку их жилья. Дольщики вышли с плакатами к администрации Челябинска областной прокуратуре , адвокатской палате, к Следственному комитету и к СИЗО№1, где находится директор компании «Речелстрой» Андрей Пязок. По словам дольщиков, предприниматель чинит препятствия, чтобы стройка микрорайона не продолжалась без его участия. — «Западный луч» сейчас всеми силами пытается завершить первую очередь, — рассказала 74.ru дольщица «Речелстроя» Алёна. — Но всё оказывается практически безуспешным при пересечении только с одним единственным лицом — собственником «Речелстроя» Пязоком. Даже будучи в СИЗО , он делает всё, чтобы стройка не продолжалась. Пора уже заниматься второй и третьей очередями, но даже активы прежнего застройщика новый посчитать не может. Поэтому мы вновь выходим на одиночные пикеты, чтобы всем вместе добиться положительной динамики на стройке.

Уголовное дело о хищении денег дольщиков полиция возбудила в мае прошлого года. Сотрудники правоохранительных органов активизировали работу в ноябре, когда президент Владимир Путин после визита в Челябинск позвонил дольщице компании «Речелстрой». Дело передали для расследования в региональное управление СК. В феврале этого года следователи завершили работу с обманутыми дольщиками «Речелстроя». Гендиректору компании Андрею Пязоку вменили мошенничество на 15 миллионов рублей. Потерпевшими по уголовному делу признаны более 1400 человек.

Ранее сообщалось, что СК «Западный луч» будет помогать достраивать дома «Чурилово Lake City» в качестве агента. В декабре компания сдала один многоэтажный дом и продолжает работу ещё на трёх. Судьба остальных многоэтажек до сих пор туманна.