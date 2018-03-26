Ещё
«Пязок, не мешай строить другим»: дольщики «Чурилово Lake City» провели одиночные пикеты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Польша высылает российских дипломатов
Польша высылает российских дипломатов

«Пязок, не мешай строить другим»: дольщики «Чурилово Lake City» провели одиночные пикеты 

74.ru 36 минут назад
Фото: 74.ru
В понедельник, 26 марта, дольщики «Чурилово Lake City» вышли на одиночные пикеты. Покупатели квартир во второй и третьей очередях проблемного микрорайона до сих пор не знают графиков достройки своих домов. Они просят директора компании Андрея Пязока не мешать компании «Западный луч», взявшейся за достройку их жилья. Дольщики вышли с плакатами к администрации Челябинска, областной прокуратуре, адвокатской палате, к Следственному комитету и к СИЗО№1, где находится директор компании «Речелстрой» Андрей Пязок. По словам дольщиков, предприниматель чинит препятствия, чтобы стройка микрорайона не продолжалась без его участия. — «Западный луч» сейчас всеми силами пытается завершить первую очередь, — рассказала 74.ru дольщица «Речелстроя» Алёна. — Но всё оказывается практически безуспешным при пересечении только с одним единственным лицом — собственником «Речелстроя» Пязоком. Даже будучи в СИЗО, он делает всё, чтобы стройка не продолжалась. Пора уже заниматься второй и третьей очередями, но даже активы прежнего застройщика новый посчитать не может. Поэтому мы вновь выходим на одиночные пикеты, чтобы всем вместе добиться положительной динамики на стройке.
Уголовное дело о хищении денег дольщиков полиция возбудила в мае прошлого года. Сотрудники правоохранительных органов активизировали работу в ноябре, когда президент Владимир Путин после визита в Челябинск позвонил дольщице компании «Речелстрой». Дело передали для расследования в региональное управление СК. В феврале этого года следователи завершили работу с обманутыми дольщиками «Речелстроя». Гендиректору компании Андрею Пязоку вменили мошенничество на 15 миллионов рублей. Потерпевшими по уголовному делу признаны более 1400 человек.
Ранее сообщалось, что СК «Западный луч» будет помогать достраивать дома «Чурилово Lake City» в качестве агента. В декабре компания сдала один многоэтажный дом и продолжает работу ещё на трёх. Судьба остальных многоэтажек до сих пор туманна.
74.ru: последние новости
Взорвать нельзя помиловать: в Екатеринбурге в прямом эфире снесут гигантскую телебашню Челябинский облсуд подтвердил законность стройки павильона на Молодогвардейцев Кто-то приложил руку: жителей аварийного дома в Ленинском заподозрили в намеренном обрушении стены
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия322
Умер основатель МММ Мавроди285
Умер Сергей Мавроди124
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП194
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово113
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:39
Польша высылает российских дипломатов
Политика
01:13
«Куда идут эти деньги — никто не знает»
Общество Статьи
01:45
Собчак обвинили в пиаре на костях
Шоу-бизнес Общество
00:22
Большой складской комплекс построят в ТиНАО
Новости Москвы
02:16
Витаса захотели посадить
Шоу-бизнес Происшествия
00:25
Москвичи могут оформить полис ОМС онлайн
Новости Москвы
00:56
Солдат караула Порошенко потерял сознание‍
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение