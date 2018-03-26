Тульский завод «Октава» вывели из кризиса менее чем за год

ТУЛА, 26 марта. / ТАСС /. Один из старейших российских заводов электроакустического оборудования «Октава», расположенный в Туле и входящий в структуру ГК «Ростех» , по итогам 2017 года увеличил объем производства в два раза, выручку — на 20%, экспорт продукции — на 17%. Нормализовать работу, вывести предприятие из кризиса получилось менее чем за год, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"По итогам 2017 года объем производства на заводе «Октава» увеличился в два раза, выручка — на 20%, экспорт продукции — на 17%. Рост финансовых показателей обеспечен за счет выпуска гражданской продукции, доля которой в общем объеме поставок превысила 50%. Ранее предприятие несло многомиллионные убытки, загрузка мощностей не превышала 15%, а износ оборудования достигал 90%. После передачи завода в антикризисное управление Ростеха менее чем за год удалось нормализовать его работу", — отметили в пресс— службе.

Планируется, что темпы развития завода сохранятся и в 2018 году: выпуск гражданской продукции вырастет еще на 15%, а выручка — более чем на 40%. «В течение года завод активно расширял партнерские связи: было заключено порядка 100 контрактов, в том числе 20 — с новыми заказчиками, среди главное управление авиации Росгвардии, аэропорты Шереметьево Внуково », — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщалось, завод «Октава» перешел под прямое управление корпорации «Ростех» в июне 2017 года. Впервые за последние 25 лет на заводе был объявлен набор сотрудников, началась модернизация производства. Для ее финансирования было заключено соглашение с федеральным Фондом развития промышленности о предоставлении кредита, общей объем инвестиций с учетом собственных средств составит 700 млн рублей.

Завод «Октава» основан в Туле в 1927 году, является единственным в стране разработчиком и создателем электроакустического оборудования, как для гражданских целей, так и для оборонно-промышленного комплекса. Основные виды продукции — профессиональные микрофоны, шлемофоны, гарнитуры для экипажей самолетов, вертолетов, подводных лодок.