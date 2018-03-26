Пешеходные мосты и переходы построят на станциях и перегонах ДВЖД в Приморье

Выделены деньги на их проектирование.

На Дальневосточной железной дороге в рамках реализации программы по предупреждению травматизма граждан на железнодорожной инфраструктуре, в 2018 году запланировано строительство 29 объектов на общую сумму 245,4 млн рублей, передает пресс-служба магистрали.

Планируется произвести проектно-изыскательские работы по строительству двух пешеходных мостов на станциях Находка и Дубининский и шести пешеходных переходов на станциях Облучье , Известковая и перегонах Угольная — Океанская, Хабаровск II — Красная Речка, Раздольное — Кипарисово.

В прошлом году для профилактики несчастных случаев на ДВЖД были проведены работы на сумму 212,4 млн рублей. На участках Хабаровск I — Хабаровск II и Хабаровск II — Красная Речка установлены ограждения общей протяженностью 4,7 км. Сдан в эксплуатацию пешеходный мост на станции Смоляниново , адаптированный для людей с ограниченными физическими возможностями.

Во многом благодаря большой профилактической работе количество случаев травматизма на ДВЖД за 10 лет снижено почти в два раза, со 156 до 80 случаев.