Энергетики выявили безучетное потребление электричества в кафе

При проведении плановой проверки приборов учета юридических лиц в одном из кафе сотрудники участка балансов и учета электроэнергии обнаружили, что на вводном автомате сорвана пломба энергоснабжающей организации.

Осмотр вводного устройства и прибора учет проводился в присутствии собственника кафе. Оспаривать акт о безучетном потреблении в объеме 5 376 киловатт*часов он не стал.

Энергетики установили новую пломбу на вводной автомат, а потребление электричества рассчитали по формуле — сумма оказалась намного выше, чем при оплате по счетчику.

— Перед тем, как произвести какие-либо действия в системе учета, необходимо написать заявление в электросетевую компанию, — пояснил собственнику заведения Владимир Чекушкин, заместитель начальника участка балансов и учета электроэнергии Ленинского РЭС Оренбургского производственного отделения. — В противном случае, снова придется подписывать акт о безучетном потреблении.