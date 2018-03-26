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Энергетики выявили безучетное потребление электричества в кафе
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Энергетики выявили безучетное потребление электричества в кафе 

АиФ-Оренбург 18 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
При проведении плановой проверки приборов учета юридических лиц в одном из кафе сотрудники участка балансов и учета электроэнергии обнаружили, что на вводном автомате сорвана пломба энергоснабжающей организации.
Осмотр вводного устройства и прибора учет проводился в присутствии собственника кафе. Оспаривать акт о безучетном потреблении в объеме 5 376 киловатт*часов он не стал.
Энергетики установили новую пломбу на вводной автомат, а потребление электричества рассчитали по формуле — сумма оказалась намного выше, чем при оплате по счетчику.
— Перед тем, как произвести какие-либо действия в системе учета, необходимо написать заявление в электросетевую компанию, — пояснил собственнику заведения Владимир Чекушкин, заместитель начальника участка балансов и учета электроэнергии Ленинского РЭС Оренбургского производственного отделения. — В противном случае, снова придется подписывать акт о безучетном потреблении.
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