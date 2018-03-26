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В «Час Земли» была отключена подсветка ТЮЗа, КЗЦ, домов культуры и предприятий
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В «Час Земли» была отключена подсветка ТЮЗа, КЗЦ, домов культуры и предприятий 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
24 марта жители Ярославской области, предприятия, учреждения культуры, образования в очередной раз присоединились к самой массовой экологической акции на планете «Час Земли».
Была отключена подсветка зданий Культурно-просветительского центра имени В. В. Терешковой, Ярославского государственного театра юного зрителя им. В. С. Розова, Концертно-зрелищного центра, звонницы Спасо-Преображенского монастыря, домов культуры регионального центра.
Поддержал «Час Земли» и пивоваренный завод «Ярпиво». Для гостей была организована экоэкскурсия, в 20.30 можно было увидеть погружение предприятия в темноту.
Муниципальные образования области поддержали акцию, распространив информацию о ней на сайтах администраций, в местных СМИ, на стендах, в учреждениях культуры и образования. В Гаврилов-Яме была отключена подсветка сквера и Советской площади.
Акция «Час Земли» проходит по инициативе Всемирного фонда охраны дикой природы с 2007 года. В ее рамках жители разных стран на один час выключают свет в знак неравнодушия к будущему планеты.
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