Проводникам поездов разрешили принимать к перевозке небольшие посылки

Передать посылку весом до 30 килограммов с проводниками пассажирских поездов смогут вологжане. Изменения в законе вступят в силу с 1 апреля.

Сотрудники железной дороги на станциях Вологды Череповца будут принимать «передачки» и письма. При этом получатели обязательно должны будут забрать посылку на станции прибытия.

Новая услуга будет платной. Как сообщает пресс-служба вологодской СЖД, доставка от вокзала до вокзала обойдется отправителю в 350 рублей. Для оформления «груза» нужно обратиться к дежурному помощнику начальника вокзала и иметь при себе паспорт.