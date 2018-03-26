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Проводникам поездов разрешили принимать к перевозке небольшие посылки
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Проводникам поездов разрешили принимать к перевозке небольшие посылки 

Вологда.рф 16 минут назад
Фото: Вологда.рф
Передать посылку весом до 30 килограммов с проводниками пассажирских поездов смогут вологжане. Изменения в законе вступят в силу с 1 апреля.
Сотрудники железной дороги на станциях Вологды и Череповца будут принимать «передачки» и письма. При этом получатели обязательно должны будут забрать посылку на станции прибытия.
Новая услуга будет платной. Как сообщает пресс-служба вологодской СЖД, доставка от вокзала до вокзала обойдется отправителю в 350 рублей. Для оформления «груза» нужно обратиться к дежурному помощнику начальника вокзала и иметь при себе паспорт.
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