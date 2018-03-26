Петербургские радиостанции «Русской медиагруппы» переехали в одну редакцию

МОСКВА , 26 мар — РИА Недвижимость. Медиахолдинг «Русская медиагруппа» арендовал студию в в бизнес-центре «Кантемировский» на Аптекарской набережной, 12 в Санкт-Петербурге , говорится в сообщении брокера сделки Colliers International.

"Расположенные ранее в разных частях города радиостанции холдинга — "Русское радио" , Maximum, «ХитFM», DFM и MonteCarlo — были консолидированы в рамках единой редакции", — отмечается в нем.

Бизнес-центр «Кантемировский» является одним из бывших корпусов завода медицинского оборудования «Красногвардеец», построенного в 1939 году и реконструированного в 2012 году. Общая площадь бизнес-центра — 49,53 тысячи квадратных метров.

"Русская медиагруппа" — российский медиахолдинг, основанный в 1995 году. В холдинг входят пять радиостанций — «Русское Радио», «Хит FM», Maximum, DFM, Monte Carlo, а также музыкальный телеканал RU.TV. Холдинг также является организатором шоу-проектов, в числе которых — церемония вручения музыкальной премии «Золотой граммофон», фестиваль Maxidrom и другие.