Обстоятельства гибели подростка выясняют следователи в Константиновске

Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области тело несовершеннолетнего без видимых повреждений и признаков насильственной смерти нашли 25 марта около 13.00 возле гаражей во дворе многоквартирного дома на улице Шахтинской.

По факту смерти подростка начата доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия и нашли рядом с телом газовый баллончик. Предположительно, школьник отравился газом из него.

Точная причина гибели несовершеннолетнего будет установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы.