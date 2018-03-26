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Обстоятельства гибели подростка выясняют следователи в Константиновске
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Обстоятельства гибели подростка выясняют следователи в Константиновске 

АиФ Ростов 22 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области тело несовершеннолетнего без видимых повреждений и признаков насильственной смерти нашли 25 марта около 13.00 возле гаражей во дворе многоквартирного дома на улице Шахтинской.
По факту смерти подростка начата доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия и нашли рядом с телом газовый баллончик. Предположительно, школьник отравился газом из него.
Точная причина гибели несовершеннолетнего будет установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы.
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