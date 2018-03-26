Илон Маск рассказал о новой продукции The Boring Company после огнеметов

Для создания набора используется камень, добытый из прорываемых тоннелей. Изобретатель уточнил, что комплект, состоящий из сцепляющихся между собой кирпичей в натуральную величину, «рассчитан на калифорнийские сейсмические нагрузки».

«Настолько супер-сильный, но «скучный» посередине, как лонжерон самолетного крыла, но не такой тяжелый», — написал Маск

Он добавил, что первый комплект The Boring Company будет посвящен Египту — Сфинксу, Храму Гора и прочим постройкам.

В начале февраля Маск сообщил, что The Boring Company продала 20 тысяч огнеметов на $10 млн за пять дней с момента открытия предзаказа.