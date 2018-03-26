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Илон Маск рассказал о новой продукции The Boring Company после огнеметов
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Илон Маск рассказал о новой продукции The Boring Company после огнеметов 

RB.ru 24 минуты назад
Фото: RB.ru
Для создания набора используется камень, добытый из прорываемых тоннелей. Изобретатель уточнил, что комплект, состоящий из сцепляющихся между собой кирпичей в натуральную величину, «рассчитан на калифорнийские сейсмические нагрузки».
«Настолько супер-сильный, но «скучный» посередине, как лонжерон самолетного крыла, но не такой тяжелый», — написал Маск.
Он добавил, что первый комплект The Boring Company будет посвящен Египту — Сфинксу, Храму Гора и прочим постройкам.
В начале февраля Маск сообщил, что The Boring Company продала 20 тысяч огнеметов на $10 млн за пять дней с момента открытия предзаказа.
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