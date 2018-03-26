Ещё
В нескольких районах Ростова сутки не будет воды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В нескольких районах Ростова сутки не будет воды 

161.ru 22 минуты назад
Фото: 161.ru
Водоканал в ближайшие дни начнет ремонтировать старые сети и строить новые. Поэтому ростовчанам, проживающим в центре, в Пролетарском, Октябрьском, Ворошиловском и в Советском районах города, необходимо заранее запастись водой.
Где-то водоснабжение отключат только на день, а кому-то из горожан придется ждать сутки, прежде чем из их кранов снова польется вода.
Публикуем расписание отключения и адреса обезвоженных улиц:
с 08:00 27 марта до 08:00 28 марта воды не будет в квадрате: проспект Ворошиловский — от улицы Большой Садовой до Станиславского; проспект Ворошиловский — переулок Братский; улица Социалистическая — улица Московская;
с 09:00 27 марта до 09:00 28 марта воду отключат на участках: улица Жданова — улица 339-й Стрелковой дивизии — улица Солженицына — улица Жукова (3-й микрорайон и 6-й микрорайон на Левенцовке);
с 08:00 28 марта до 16:00 28 марта воды не будет в квадрате: улица Вавилова от улицы Таганрогской до проспекта Королева; от улицы Вавилова до улицы Инженерной;
с 08:00 28 марта до 09:00 29 марта воды не будет в квадрате: от улицы Горосветской до улицы 30-я линия; от улицы Тюхряева до улицы Богданова; от улицы 37-я линия до моста по улице Сарьяна; от улицы Комсомольской до улицы Богданова; поселок Ясная Поляна;
с 08:30 28 марта до 20:00 28 марта воды не будет в квадрате: проспект Космонавтов — улица Добровольского — улица Пацаева — бульвар Комарова — улица Волкова — улица Капустина; 2-й микрорайон СЖМ; 3-й микрорайон СЖМ; часть 1-го микрорайона СЖМ.
— «Ростовводоканал» приносит извинения жителям за доставленные неудобства, — сообщили в ведомстве.
161.ru: последние новости
Взорвать нельзя помиловать: в Екатеринбурге в прямом эфире снесут гигантскую телебашню Меняй имя или уходи: в Ростовской области избавятся от клонов управляющих компаний В Таганроге отремонтируют дом Чехова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия197
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП112
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово271
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку140
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста119
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
00:27
Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе
Новости Москвы
00:21
Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi
Новости Москвы
01:05
Названы сроки начала работы фонтанов
Новости Москвы
00:59
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП
Общество Политика
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
20:11
Москва передала регионам автобусы и трамваи
Новости Москвы ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение