В нескольких районах Ростова сутки не будет воды

Водоканал в ближайшие дни начнет ремонтировать старые сети и строить новые. Поэтому ростовчанам, проживающим в центре, в Пролетарском, Октябрьском, Ворошиловском и в Советском районах города, необходимо заранее запастись водой.

Где-то водоснабжение отключат только на день, а кому-то из горожан придется ждать сутки, прежде чем из их кранов снова польется вода.

Публикуем расписание отключения и адреса обезвоженных улиц:

с 08:00 27 марта до 08:00 28 марта воды не будет в квадрате: проспект Ворошиловский — от улицы Большой Садовой до Станиславского; проспект Ворошиловский — переулок Братский; улица Социалистическая — улица Московская;

с 09:00 27 марта до 09:00 28 марта воду отключат на участках: улица Жданова — улица 339-й Стрелковой дивизии — улица Солженицына — улица Жукова (3-й микрорайон и 6-й микрорайон на Левенцовке);

с 08:00 28 марта до 16:00 28 марта воды не будет в квадрате: улица Вавилова от улицы Таганрогской до проспекта Королева; от улицы Вавилова до улицы Инженерной;

с 08:00 28 марта до 09:00 29 марта воды не будет в квадрате: от улицы Горосветской до улицы 30-я линия; от улицы Тюхряева до улицы Богданова; от улицы 37-я линия до моста по улице Сарьяна; от улицы Комсомольской до улицы Богданова; поселок Ясная Поляна;

с 08:30 28 марта до 20:00 28 марта воды не будет в квадрате: проспект Космонавтов — улица Добровольского — улица Пацаева — бульвар Комарова — улица Волкова — улица Капустина; 2-й микрорайон СЖМ; 3-й микрорайон СЖМ; часть 1-го микрорайона СЖМ.

— «Ростовводоканал» приносит извинения жителям за доставленные неудобства, — сообщили в ведомстве.