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Около 5 млн руб. может потратить Госдума на изучение регулирования сферы распределения энергетики
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Около 5 млн руб. может потратить Госдума на изучение регулирования сферы распределения энергетики 

Агентство «Москва» 21 минуту назад
Аппарат Госдумы РФ может потратить около 5 млн руб. на исследование о законодательном регулировании в развитии распределенной энергетики и совершенствовании розничного рынка электроэнергии, а также на анализ моделей централизованного и децентрализованного энергоснабжения. Соответствующая документация размещена на портале госзакупок.
«Цель исследования — формирование обоснованных предложений по совершенствованию законодательства, базирующихся на результатах экспертно-аналитического исследования, включающего: сравнительный анализ лучших мировых практик, в частности, опыта ведущих европейских стран, США, Австралии, Канады, Японии в области законодательного регулирования в области распределенной энергетики; практические рекомендации по формированию эффективной модели нормативного правового регулирования в сфере распределенной энергетики», — говорится в сообщении.
Исследование включает в себя мониторинг действующего законодательства перечисленных стран, анализ возможности и целесообразности внесения изменений в законодательство РФ в области электроэнергетики в части отмены обязательного направления всей мощности генерации свыше 25 МВт на оптовый рынок электроэнергии и мощности для ТЭЦ и объектов собственной распределенной генерации. Кроме того, необходим анализ внесения необходимых изменений в законодательство России в области электроэнергетики.
Начальная (максимальная) цена контракта 5 млн 490 тыс. 670 руб. Заявки на конкурс принимаются до 17 апреля 2018 г.
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