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Москоллектор: После реконструкции к ЧМ коллектор «Лужников» прослужит минимум 30 лет
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Москоллектор: После реконструкции к ЧМ коллектор «Лужников» прослужит минимум 30 лет 

Агентство «Москва» 23 минуты назад
Благодаря комплексной реконструкции к ЧМ-2018, ремонт коллектора «Лужников» не потребуется в ближайшие 30 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Москоллектор».
«Энергетики комплекса городского хозяйства Москвы пришли в «Лужники» раньше строителей. Еще до начала крупномасштабных работ с территории застройки были вынесены старые сети. Только после этого можно было приступить к реконструкции Большой спортивной арены и других объектов комплекса», — говорится в сообщении.
Как уточняется, коллектор «Лужники» полностью заполнен коммуникациями. В нем проложены: теплосеть, водопровод, силовые электрические кабели и кабели связи. Подрядные организации ПАО «МОЭК» и АО «Мосводоканал» заменили трубопроводы теплосети и водопровода. Одновременно подрядчики ГУП «Москоллектор» вели работы по гидроизоляции коллектора, замене плит перекрытия и их усилению, усилению железобетонных колонн, замене кабельных и технологических металлоконструкций. Электрооборудование и освещение в коллекторе было заменено на новое, энергоэффективное. На всем протяжении коллекторного тоннеля установлены современные вентиляторы и насосы. Сделано перевооружение систем охранно-пожарной сигнализации, диспетчерского управления, автоматического контроля метана. Также добавляется, что были вновь построены наземные части 16-ти вентиляционных шахт, произведено благоустройство территории.
«Благодаря комплексной реконструкции коллектора «Лужники» подземный объект прослужит без ремонтов ближайшие 30 лет, обеспечивая устойчивость работы энергосистемы спорткомплекса. А при любой нештатной ситуации исправить положение можно будет без разрытия территории», — подчеркнули в пресс-службе.
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