Комитет Госдумы поддержал законопроект об освобождении волонтеров от уплаты НДФЛ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается освободить волонтеров и добровольцев от уплаты НДФЛ. Решение принято в ходе заседания комитета.

«Законопроектом предлагается установить, что от обложения налогом на доходы физических лиц освобождаются доходы добровольцев и волонтеров, полученные ими в виде выплат на возмещение понесенных расходов в рамках соответствующей деятельности или в натуральной форме. Это позволит обеспечить выравнивание условий налогообложения получаемых ими доходов», — говорится в документе.

Согласно законопроекту, его целью является исключение из налоговой базы добровольцев и волонтеров доходов, которые связаны с осуществлением ими благотворительной деятельности и полученных от организаций в натуральной форме: найм жилого помещения, организация проезда, питания, а также обеспечение оборудованием.

Предполагается, что законопроект создаст дополнительные условия для развития благотворительной деятельности.