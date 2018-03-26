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Комитет Госдумы поддержал законопроект об освобождении волонтеров от уплаты НДФЛ
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Комитет Госдумы поддержал законопроект об освобождении волонтеров от уплаты НДФЛ 

Агентство «Москва» 23 минуты назад
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается освободить волонтеров и добровольцев от уплаты НДФЛ. Решение принято в ходе заседания комитета.
«Законопроектом предлагается установить, что от обложения налогом на доходы физических лиц освобождаются доходы добровольцев и волонтеров, полученные ими в виде выплат на возмещение понесенных расходов в рамках соответствующей деятельности или в натуральной форме. Это позволит обеспечить выравнивание условий налогообложения получаемых ими доходов», — говорится в документе.
Согласно законопроекту, его целью является исключение из налоговой базы добровольцев и волонтеров доходов, которые связаны с осуществлением ими благотворительной деятельности и полученных от организаций в натуральной форме: найм жилого помещения, организация проезда, питания, а также обеспечение оборудованием.
Предполагается, что законопроект создаст дополнительные условия для развития благотворительной деятельности.
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