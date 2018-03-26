В Госдуме поддержали президентский законопроект об ответственности за нарушения в сфере госзакупок

«Проект федерального закона направлен на усиление ответственности за нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс РФ новыми статьями «Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» и «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок».

Документ также подразумевает введение ответственности за «провокацию подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд».

За нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, совершаемое из корыстной или иной личной заинтересованности лицами, которые не являются должностными или выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации, планируется наказывать штрафом до 200 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев.

За указанное нарушение, совершенное группой лиц по предварительному сговору или с причинением особо крупного ущерба, предлагается ввести штраф от 200 тыс. до 1 млн руб., а в качестве максимального наказания утвердить лишение свободы до семи лет.

За подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок, иного уполномоченного лица, представляющего интересы заказчика, в том числе за получение указанными лицами денег, ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, других имущественных прав в особо крупном размере предлагается установить наказание — штраф от 2 млн до 5 млн руб. либо лишение свободы от семи до 12 лет со штрафом или без такового и с лишением права занимать определенные должности на срок до семи лет или без такового.

Также предлагается предусмотреть для таких нарушителей принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.