Ещё
Состоятельная невеста Гогена Солнцева оказалась актрисой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
16 стран высылают российских дипломатов
16 стран высылают российских дипломатов

Состоятельная невеста Гогена Солнцева оказалась актрисой 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Недавно съемочная группа передачи «Ты не поверишь!» провела собственное расследование на тему предстоящей свадьбы Гогена Солнцева, а в частноти, личности его зажиточной пожилой избранницы по имени Екатерина. Выяснилось, что на самом деле она вовсе не миллионерша, владеющая подмосковным особняком площадью 280 квадратных метров, а обычная актриса.
Ее услуги стоят всего 500 рублей за смену, а пять-шесть лет назад 62-летняя невеста звезды «Дома-2» и вовсе работала в массовке. А шикарный дом, который пара называет своим, вероятнее всего скоро будет продан или сдан в аренду. Также сообщается, что на данный момент у Солнцева имеется непогашенный долг размером в 100 тысяч рублей.
WomanHit.ru: последние новости
Пошла Алла в баню Волочкова эпатирует подписчиков Беременная Мэрилин Керро‍ рассказала о любимом мужчине
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США высылают российских дипломатов254
16 стран высылают российских дипломатов360
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно211
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди133
Тест: Как спастись при пожаре33
Видео
03:06
16 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение