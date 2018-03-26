Состоятельная невеста Гогена Солнцева оказалась актрисой

Недавно съемочная группа передачи «Ты не поверишь!» провела собственное расследование на тему предстоящей свадьбы Гогена Солнцева, а в частноти, личности его зажиточной пожилой избранницы по имени Екатерина. Выяснилось, что на самом деле она вовсе не миллионерша, владеющая подмосковным особняком площадью 280 квадратных метров, а обычная актриса.

Ее услуги стоят всего 500 рублей за смену, а пять-шесть лет назад 62-летняя невеста звезды «Дома-2» и вовсе работала в массовке. А шикарный дом, который пара называет своим, вероятнее всего скоро будет продан или сдан в аренду. Также сообщается, что на данный момент у Солнцева имеется непогашенный долг размером в 100 тысяч рублей.