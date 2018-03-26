В этом году в рамках премии «Наше Подмосковье» наградят волонтеров — Ирина Плещева

Ирина Плещева. Ключевой особенностью премии «Наше Подмосковье» в 2018 году станут специальные премии для волонтеров, об этом рассказала начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области

Прием заявок на участие в конкурсе на соискание ежегодных премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье» стартовал и продлится по 31 мая включительно. Личная презентация заявителями своих проектов пройдет с 13 июня по 20 июля текущего года. Презентация проектов заявителями — обязательный этапом конкурса. Затем проекты проанализируют профильные эксперты, оценит Совет по присуждению ежегодных премий. Церемония награждения лауреатов состоится в сентябре 2018 года.

В этом году по многочисленным заявкам и просьбе губернатора мы решили провести церемонию награждения в более теплое время года и в более масштабной обстановке. Будем подбирать красивое место — это будет большой фестиваль добрых дел. Премию перенесли с традиционного ноября на теплый сентябрь

— Ирина Плещева, начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Агентство стратегических инициатив» , Общероссийская общественная организация «Офицеры России», «Центральный спортивный клуб армии», «Всероссийская общественное движение „Волонтеры Победы“, „Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры“, „Ассоциация Волонтерских Центров“, „Всероссийское общество охраны природы“ займутся в этом году дополнительным анализом заявок на соискание ежегодной премии губернатора Московской области „Наше Подмосковье“. Как разьяснила начальтик ГУ социальных коммуникаций Подмосковья, все эти институты имеют отношения к номинациям, и они смогут оценить проекты в соответствии со своими специализациями. „То есть мы укрепляем наше известное экспертное жюри более детальными организациями, которые разбираются во всех тонкостях, чтобы дать максимально объективную оценку всех проектов“, — уточнила Ирина Плещева. Кроме того, она выразила надежду, что эти организации приобретут в лице победителей премии новый актив, и они буду совместно работать на благо Подмосковья.

Призовой фонд Премии традиционно составит 180 миллионов рублей. Проекты подаются в одну из четырех категорий: „Инициатива“, „Команда“, „Объединение“ или „Сообщество“. Количество победителей составит 2018 человек. Ключевые особенности премии в 2018 году: в год добровольцев и волонтеров были организованы специальные премии для волонтеров в каждой из четырех категорий

— Ирина Плещева, начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Ирина Плещева подчеркнула, что Подмосковье — единственный регион, который поощряет такое большое количество инициатив, и отметила, что с каждым годом соискатели вкладывают в свою деятельность все больше и больше сил и средств.

Отчасти в этом помогает и премия Губернатора. Я очень рада, что, создавая свои проекты, люди в первую очередь думают о необходимости своих добрых дел, которые, безусловно, приносят ощутимую пользу обществу

— Ирина Плещева, начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Ранее сообщалось, что в этом году премия добрых дел „Наше Подмосковье“ стартует раньше времени. Заявки начинают принимать уже с понедельника, , а это значит, что у участников будет больше времени на подготовку.