Ключевой особенностью премии «Наше Подмосковье» в 2018 году станут специальные премии для волонтеров, об этом рассказала начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещева.
Прием заявок на участие в конкурсе на соискание ежегодных премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье» стартовал и продлится по 31 мая включительно. Личная презентация заявителями своих проектов пройдет с 13 июня по 20 июля текущего года. Презентация проектов заявителями — обязательный этапом конкурса. Затем проекты проанализируют профильные эксперты, оценит Совет по присуждению ежегодных премий. Церемония награждения лауреатов состоится в сентябре 2018 года.
В этом году по многочисленным заявкам и просьбе губернатора мы решили провести церемонию награждения в более теплое время года и в более масштабной обстановке. Будем подбирать красивое место — это будет большой фестиваль добрых дел. Премию перенесли с традиционного ноября на теплый сентябрь
— Ирина Плещева, начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области.
«Агентство стратегических инициатив», Общероссийская общественная организация «Офицеры России», «Центральный спортивный клуб армии», «Всероссийская общественное движение „Волонтеры Победы“, „Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры“, „Ассоциация Волонтерских Центров“, „Всероссийское общество охраны природы“ займутся в этом году дополнительным анализом заявок на соискание ежегодной премии губернатора Московской области „Наше Подмосковье“. Как разьяснила начальтик ГУ социальных коммуникаций Подмосковья, все эти институты имеют отношения к номинациям, и они смогут оценить проекты в соответствии со своими специализациями. „То есть мы укрепляем наше известное экспертное жюри более детальными организациями, которые разбираются во всех тонкостях, чтобы дать максимально объективную оценку всех проектов“, — уточнила Ирина Плещева. Кроме того, она выразила надежду, что эти организации приобретут в лице победителей премии новый актив, и они буду совместно работать на благо Подмосковья.
Призовой фонд Премии традиционно составит 180 миллионов рублей. Проекты подаются в одну из четырех категорий: „Инициатива“, „Команда“, „Объединение“ или „Сообщество“. Количество победителей составит 2018 человек. Ключевые особенности премии в 2018 году: в год добровольцев и волонтеров были организованы специальные премии для волонтеров в каждой из четырех категорий
— Ирина Плещева, начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области.
Ирина Плещева подчеркнула, что Подмосковье — единственный регион, который поощряет такое большое количество инициатив, и отметила, что с каждым годом соискатели вкладывают в свою деятельность все больше и больше сил и средств.
Отчасти в этом помогает и премия Губернатора. Я очень рада, что, создавая свои проекты, люди в первую очередь думают о необходимости своих добрых дел, которые, безусловно, приносят ощутимую пользу обществу
— Ирина Плещева, начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области.
Ранее сообщалось, что в этом году премия добрых дел „Наше Подмосковье“ стартует раньше времени. Заявки начинают принимать уже с понедельника, , а это значит, что у участников будет больше времени на подготовку.