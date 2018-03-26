«Нам всем это нужно не для галочки»: Ксения Мишонова о дополнительной проверке всех торгово‐развлекательных центров

Конечно, сейчас есть повод провести дополнительные проверки всех торговых и развлекательных центров. Но у нас нет задачи вас «кошмарить»! Нам всем это нужно не для галочки. А чтобы потом не сгорать от стыда, что по нашей вине погибли дети, чтобы потом не жить с этой болью

— Ксения Мишонова.

Она призвала бизнесменов осознать степень своей социальной ответственности за жизнь и здоровье людей, которые приводят своих детей проводить время в торговых и развлекательных центрах.

Люди доверяют вам, надеются на то, что все по правилам, все безопасно. Проведите свои собственные проверки. Это касается каждого. Человеческий фактор, халатность, безответственность никто не отменял. Давайте проведем дополнительный инструктаж и внеплановые учения для персонала, пройдемся по всем пожарным выходам, откроем все двери, разыграем все возможные страшные ситуации, чтобы они никогда не повторились в реальности

— Ксения Мишонова.