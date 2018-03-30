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Федеральные выплаты 50 семьям погибших в Кемерово завершат в пятницу
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Федеральные выплаты 50 семьям погибших в Кемерово завершат в пятницу 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Минтруд совместно с другими ведомствами практически завершил выплаты семьям погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, работа будет закончена в пятницу, 30 марта, рассказал журналистам глава министерства Максим Топилин, отметив, что речь идет о 50 семьях, которые обратились за выплатами.
Как сообщалось ранее, семьи погибших получат по 1 миллиону рублей из федерального и регионального бюджетов.
"Мы организовали все выплаты (из тех денег, которые выделило правительство), то, что нас касается, то, что нам было поручено, мы организовали все выплаты. Выплаты практически все уже прошли", — заявил Топилин.
Министр подчеркнул, что работа была очень оперативной. «Я считаю, что уже сегодня эта работа будет завершена окончательно», — сказал он.
Топилин отметил, что речь идет о тех родственниках погибших, кто обратился за выплатами, в настоящее время это 50 семей.
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