Федеральные выплаты 50 семьям погибших в Кемерово завершат в пятницу

Как сообщалось ранее, семьи погибших получат по 1 миллиону рублей из федерального и регионального бюджетов.

"Мы организовали все выплаты (из тех денег, которые выделило правительство), то, что нас касается, то, что нам было поручено, мы организовали все выплаты. Выплаты практически все уже прошли", — заявил Топилин.

Министр подчеркнул, что работа была очень оперативной. «Я считаю, что уже сегодня эта работа будет завершена окончательно», — сказал он.

Топилин отметил, что речь идет о тех родственниках погибших, кто обратился за выплатами, в настоящее время это 50 семей.