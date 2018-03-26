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Более 30 объектов строительства проверит Мосгосстройнадзор до 2 апреля
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Более 30 объектов строительства проверит Мосгосстройнадзор до 2 апреля 

Агентство «Москва» 28 минут назад
Более 30 объектов строительства проверит комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) до 2 апреля 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета.
«Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз проверит 31 объект строительства, выполнит 292 исследования», — говорится в сообщении.
Уточняется, что будут проверены такие объекты, как физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на ул. Николая Старостина, вл. 8а в Косино-Ухтомском; культурно-досуговый центр в районе Строгино на месте сноса кинотеатра «Таджикистан» на ул. Маршала Катукова, д. 8; дошкольная образовательная организация на 200 мест на ул. Красноказарменная, вл. 14А в Лефортово; многофункциональный комплекс на Ленинградском проспекте, вл. 72, стр. 4 в районе Аэропорт; женская консультация родильного дома №20 на 530 посещений в смену на Измайловском шоссе, вл. 49А в районе Соколиная Гора; торгово-офисный центр «Галерея 76» на ул. Профсоюзная, д. 76 в районе Обручевский.
Кроме того, как указано, качество работ проверят на строительстве Кожуховской линии столичной подземки и продлении Сокольнической линии от станции «Саларьево» до станции «Столбово».
«Мосгосстройнадзор совместно со специалистами Центра экспертиз («ЦЭИИС») проведет проверку качества выполненных работ на строительстве эстакады Северо-Восточной хорды», — приводятся в сообщении слова председателя столичного комитета Олега Антосенко.
В пресс-службе пояснили, что работы ведутся на участке Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе. Как отмечается, новая эстакада протяженностью 950 м станет продолжением Северо-Восточной хорды на участке от Щелковского шоссе до ул. Лосиноостровская. В настоящее время монтируются опоры и пролетные строения будущей эстакады, ведется прокладка инженерных коммуникаций. Эксперты ЦЭИИС проверят качество выполненных бетонных конструкций, а также качество сварных и болтовых соединений будущей развязки.
«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых и социальных объектах. По результатам проверок Центр экспертиз передаст официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер в случае необходимости», — заключил О. Антосенко.
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