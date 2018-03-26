Со 2 по 28 апреля состоятся встречи участковых уполномоченных полиции УВД по ЗелАО с населением

В период с 1 апреля по 1 мая во всех районах Зеленограда состоятся отчеты участковых уполномоченных полиции перед населением по итогам работы за 2017 год.

В ходе встреч, которые пройдут во дворах жилых домов, участковые проинформируют жителей об оперативной обстановке на обслуживаемом участке, о работе с заявлениями граждан, о принимаемых мерах по сообщениям о преступлениях и происшествиях.

Участковые уполномоченные полиции Зеленоградского округа объяснят гражданам как не стать жертвой мошенников, как уберечь свое имущество от незаконных посягательств и ответят на их вопросы.

Г Р А Ф И К отчета участковых уполномоченных полиции ОМВД России

за 2017 год № п/п Должность

Звание

ФИО Ответственный от руководства ОМВД

Дата проведения отчета

Время проведения отчета

Место проведения отчета

1.

Старший УУП майор полиции

Чернышев М. В.

Меньшова О. Н.

12.04.2018

19:00 «Ветеранский дворик», напротив 3-го подъезда корп. 1409

2.

УУП ст. лейтенант полиции

Донских И. В.

Меньшова О. Н.

11.04.2018

19:00 Двор корп. 1424

3.

УУП майор полиции

Сторублев С. В.

Меньшова О. Н.

11.04.2018

20:00 у детской площадки корп. 1429

4.

Ст. УУП майор полиции

Султанбеков М. Р.

Черенков А. В.

12.04.2018

20:00 у детской площадки корп. 1448

5 административный участок № 5 Султанбеков М. Р.

Черенков А. В.

13.04.2018

20:00 у детской площадки корп. 1459

6.

УУП майор полиции

Викторов А. А.

Черенков А. В.

13.04.2018

19:00 Двор корп. 1455

7 Ст. УУП майор полиции

Зюрев Д. В.

Радченко С. О.

05.04.2018

19:00 детская площадка между корп. 1506-1507

8.

УУП капитан полиции

Рахимкулов Р. Р.

Радченко С. О.

05.04.2018

20:00 детская площадка у корп. 1512

9.

УУП старший лейтенант полиции

Молотилин А. В.

Радченко С. О.

06.04.2018

19:00 Двор корп. 1550

10.

УУП лейтенант полиции

Прокуров Е. А.

Радченко С. О.

06.04.2018

20:00 Двор корп. 1553

11 УУП капитан полиции

Сазанов А. Ю.

Радченко С. О.

09.04.2018

19:00 Двор корп. 1561

12.

Ст. УУП майор полиции

Галикиев Ш. К.

Козлов В. В.

02.04.2018

19:00 детская площадка у корп. 1620

13.

УУП лейтенант полиции

Доценко В. Ю.

Козлов В. В.

03.04.2018

20:00 детская площадка, у корп. 1613, 1614, 1615, 1616

14.

УУП лейтенант полиции

Захаров А.с.

Козлов В. В.

03.04.2018

19:00 детская площадка у корп. 1639

15 УУП ст. лейтенант полиции

Ибрагимов О. А.

Козлов В. В.

02.04.2018

20.00 детская площадка у корп. 1623

16.

УУП ст. лейтенант полиции

Овчинников А. О.

Воронин Е. Р.

14.04.2018

13:00 Двор корп. 1802

17 УУП капитан полиции

Громов А. М.

Воронин Е. Р.

14.04.2018

14:30 детская площадка, у корп. 1824 напротив 3-го подъезда

18 УУП лейтенант полиции

Терешкин В. А.

Воронин Е. Р.

14.04.2018

13:30 Детская площадка у корп. 1805

19.

ст. УУП майор полиции

Шкурин Я. А.

Зенкин И. А.

16.04.2018

19:00 детская площадка у корп. 2024

20 УУП капитан полиции

Коновалов М. В.

Зенкин И. А.

17.04.2018

19:00 детская площадка у корп. 2019

21 УУП капитан полиции

Титов Д. А.

Зенкин И. А.

17.04.2018

20:00 Двор корп. 2037

22.

УУП лейтенант полиции

Козак А. С.

Зенкин И. А.

16.04.2018

20:00 детская площадка у корп. 2010

23.

УУП ст. лейтенант полиции

Бажайкин М. М.

Кузнецов С. В.

21.04.2018

13:00 детская площадка между

д.2 по улице Советская, и д. 4, по улице

2-Пятилетка

24.

УУП майор полиции

Солдатенков П. Н.

Кузнецов С. В.

20.04.2018

19:00 площадка напротив

д. 10 по улице Медведков -ская

25.

УУП ст. лейтенант полиции

Кучин М. П.

Кузнецов С. В.

21.04.2018

14:00 детская площадка у д.4 по ул. Заводской

26.

Ст. УУП майор полиции

Лебедев А. А.

Жукова Д. Х.

04.04.2018

19:00 Двор корп. 2301

27.

административный участок № 27 Лебедев А. А.

Жукова Д. Х 04.04.2018

20:00 Двор корп. 2308