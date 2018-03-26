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Со 2 по 28 апреля состоятся встречи участковых уполномоченных полиции УВД по ЗелАО с населением
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Со 2 по 28 апреля состоятся встречи участковых уполномоченных полиции УВД по ЗелАО с населением 

Управа района Крюково 31 минуту назад
Фото: Управа района Крюково
В период с 1 апреля по 1 мая во всех районах Зеленограда состоятся отчеты участковых уполномоченных полиции перед населением по итогам работы за 2017 год.
В ходе встреч, которые пройдут во дворах жилых домов, участковые проинформируют жителей об оперативной обстановке на обслуживаемом участке, о работе с заявлениями граждан, о принимаемых мерах по сообщениям о преступлениях и происшествиях.
Участковые уполномоченные полиции Зеленоградского округа объяснят гражданам как не стать жертвой мошенников, как уберечь свое имущество от незаконных посягательств и ответят на их вопросы.
Г Р А Ф И К  отчета участковых уполномоченных полиции ОМВД России
по району Крюково г. Москвы перед населением
за 2017 год  № п/п  Должность
Звание
ФИО  Ответственный от руководства ОМВД
Дата проведения отчета
Время проведения отчета
Место проведения отчета
1.
Старший УУП  майор полиции
Чернышев М. В.
Меньшова О. Н.
12.04.2018
19:00  «Ветеранский дворик», напротив 3-го подъезда корп. 1409
2.
УУП  ст. лейтенант полиции
Донских И. В.
Меньшова О. Н.
11.04.2018
19:00  Двор корп. 1424
3.
УУП  майор полиции
Сторублев С. В.
Меньшова О. Н.
11.04.2018
20:00  у детской площадки корп. 1429
4.
Ст. УУП  майор полиции
Султанбеков М. Р.
Черенков А. В.
12.04.2018
20:00  у детской площадки корп. 1448
5  административный участок № 5  Султанбеков М. Р.
Черенков А. В.
13.04.2018
20:00  у детской площадки корп. 1459
6.
УУП  майор полиции
Викторов А. А.
Черенков А. В.
13.04.2018
19:00  Двор корп. 1455
7  Ст. УУП  майор полиции
Зюрев Д. В.
Радченко С. О.
05.04.2018
19:00  детская площадка между корп. 1506-1507
8.
УУП  капитан полиции
Рахимкулов Р. Р.
Радченко С. О.
05.04.2018
20:00  детская площадка у корп. 1512
9.
УУП  старший лейтенант полиции
Молотилин А. В.
Радченко С. О.
06.04.2018
19:00  Двор корп. 1550
10.
УУП  лейтенант полиции
Прокуров Е. А.
Радченко С. О.
06.04.2018
20:00  Двор корп. 1553
11  УУП  капитан полиции
Сазанов А. Ю.
Радченко С. О.
09.04.2018
19:00  Двор корп. 1561
12.
Ст. УУП  майор полиции
Галикиев Ш. К.
Козлов В. В.
02.04.2018
19:00  детская площадка у корп. 1620
13.
УУП  лейтенант полиции
Доценко В. Ю.
Козлов В. В.
03.04.2018
20:00  детская площадка, у корп. 1613, 1614, 1615, 1616
14.
УУП  лейтенант полиции
Захаров А.с.
Козлов В. В.
03.04.2018
19:00  детская площадка у корп. 1639
15  УУП  ст. лейтенант полиции
Ибрагимов О. А.
Козлов В. В.
02.04.2018
20.00  детская площадка у корп. 1623
16.
УУП  ст. лейтенант полиции
Овчинников А. О.
Воронин Е. Р.
14.04.2018
13:00  Двор корп. 1802
17  УУП  капитан полиции
Громов А. М.
Воронин Е. Р.
14.04.2018
14:30  детская площадка, у корп. 1824 напротив 3-го подъезда
18  УУП  лейтенант полиции
Терешкин В. А.
Воронин Е. Р.
14.04.2018
13:30  Детская площадка у корп. 1805
19.
ст. УУП  майор полиции
Шкурин Я. А.
Зенкин И. А.
16.04.2018
19:00  детская площадка у корп. 2024
20  УУП  капитан полиции
Коновалов М. В.
Зенкин И. А.
17.04.2018
19:00  детская площадка у корп. 2019
21  УУП  капитан полиции
Титов Д. А.
Зенкин И. А.
17.04.2018
20:00  Двор корп. 2037
22.
УУП  лейтенант полиции
Козак А. С.
Зенкин И. А.
16.04.2018
20:00  детская площадка у корп. 2010
23.
УУП  ст. лейтенант полиции
Бажайкин М. М.
Кузнецов С. В.
21.04.2018
13:00  детская площадка между
д.2 по улице Советская, и  д. 4, по улице
2-Пятилетка
24.
УУП  майор полиции
Солдатенков П. Н.
Кузнецов С. В.
20.04.2018
19:00  площадка напротив
д. 10  по улице Медведков -ская
25.
УУП  ст. лейтенант полиции
Кучин М. П.
Кузнецов С. В.
21.04.2018
14:00  детская площадка у д.4 по ул. Заводской
26.
Ст. УУП  майор полиции
Лебедев А. А.
Жукова Д. Х.
04.04.2018
19:00  Двор корп. 2301
27.
административный участок № 27  Лебедев А. А.
Жукова Д. Х  04.04.2018
20:00  Двор корп. 2308
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