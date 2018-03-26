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Участковые отчитаются перед жителями района Новогиреево
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Участковые отчитаются перед жителями района Новогиреево 

Управа района Новогиреево 29 минут назад
Фото: Управа района Новогиреево
Встречи участковых инспекторов полиции с населением начнутся с 1 апреля. Участковые расскажут жителям об итогах работы на своих участках в 2017 году.
Сотрудники полиции в своих отчетах проинформируют жителей района об оперативной обстановке на своих участках, о совершенных и раскрытых преступлениях. Кроме того, полицейские расскажут, как уберечься от краж и мошенничеств.
Жители района смогут также задать интересующие их вопросы и получить разъяснения по юридическим вопросам, касающимся безопасности и правопорядка на территории района Новогиреево. Встречи будут проходить во дворах жилых домов по вечерам в будние дни и днем по выходным.
Первые встречи с новогиреевскими участковыми пройдут уже 2 апреля в 19.00 по адресу: ул. Перовская, дом 66, корпуса 3-4 (участковый Довбенко Ю. Д.) и в 19.30 на Перовской ул., д. 50, корпус 1 (участковый Мирошниченко Д. И.).
Узнать о том, когда и где именно ваш участковый будет проводить такую встречу можно на официальном сайте УВД по ВАО в разделе «Деятельность». В этом же разделе по этой ссылке можно заранее ознакомиться с отчётами участковых, которые будут представлены в ходе предстоящих встреч.
Фото — Александр Калугин.
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