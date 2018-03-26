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Дорожная разметка обойдется Екатеринбургу в 28 миллионов рублей
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Дорожная разметка обойдется Екатеринбургу в 28 миллионов рублей 

АиФ Урал 29 минут назад
Фото: АиФ Урал
На дорогах Екатеринбурга обновят дорожную разметку. Городским властям придется потратить на это 28 млн рублей, об этом сообщает в понедельник, 26 марта, «АиФ-Урал».
Администрация Екатеринбурга запустила аукцион на поиск подрядчика, который предоставит материалы, необходимые для нанесения дорожной разметки. Согласно размещенной на госзакупках документации, подрядчик должен будет предоставить 106, 6 тонн белой краски, 1 тонну — желтой и 500 кг краски черного цвета. Также компании-победителю аукциона предстоит осуществить поставку 134,4 тонн белого и 112,4 тонн желтого термопластика, а также 6,2 тонны рецептурного разбавителя и 500 кг грунтовки. Материалы необходимо будет предоставить в течение 5 дней с момента заключения контракта.
В документах также отмечается, что разметка будет наноситься в период с апреля по июль. Не исключено, что это может произойти в критических условиях: «Временной период нанесения постоянной разметки (апрель — июль) может содержать критические для нанесения разметки значения показателей температуры и влажности воздуха и дорожного покрытия в связи с необходимостью нанесения разметки в условиях проведения в Екатеринбурге игр Мундиаля». При этом работы будут проводиться в сжатые сроки и без ограничения движения автотранспорта.
Подрядчика определят уже 12 апреля.
Напомним, в прошлом году дорожная разметка стала яблоком раздора для городской администрации и областного ГИБДД. Тогда в дорожном ведомстве уверяли, что на 80% дорог уральской столицы отсутствует дорожная разметка, а это нередко становится причиной автомобильных аварий.
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