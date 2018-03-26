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Фадина будет следить, как ресурсоснабжающие компании выплачивают долги
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Фадина будет следить, как ресурсоснабжающие компании выплачивают долги 

АиФ-Омск 27 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Омские ресурсоснабжащие организации, такие как «СТМ-Омск», «ТГКом», «Котельная „Первый кирпичный“, „ОКСК“ и МП „Тепловая компания“, задолжали поставщику газа крупные суммы, поэтому поставщик газа предупредил ресурсоснабжающие организации о том, что может ограничить поставки топлива.
В связи с этим 23 марта мэр Омска Оксана Фадина провела внеплановое совещание, на котором градоначальница призвала ресурсоснабжающие организации своевременно платить за газ. От этого зависит бесперебойное обеспечение горожан теплом.
»Для меня в первую очередь важно, чтобы омичи не оказались в холодных квартирах, — отметила мэр. — Это для специалистов все заключается в цифрах и гигакалориях, а для людей вся суть в столбике комнатного термометра».
Контролировать, как ресурсоснабжающие компании выплачивают свои долги, будет первому заместителю мэра Евгений Фомин. Он должен будет каждую неделю рассматривать ход исполнения графиков платежей за коммунальные ресурсы.
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