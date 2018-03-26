В Армавире на берегу реки обнаружены человеческие кости и черепа

Краснодар . 26 марта — Новая Кубань. Человеческие останки были обнаружены в лесополосе в районе улицы 7-я Линия двумя местными жителями. По факту случившегося начаты процессуальные действия. В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена давность наступления смерти и её причины. правоохранительных органах рассматривается версия и о том, что это человеческие останки времен Великой Отечественной войны. В те времена Армавир был на протяжении полугода оккупирован фашистскими захватчиками, убитые были захоронены в братских могилах. В СО по г. Армавиру СУ СК РФ уточнили, что проверка продлится около месяца. Процессуальное решение будет принято по её итогам.