Пятнадцать дополнительных опор освещения установили в Перово в 2017 г.

Работы по установке 15 дополнительных опор освещения проведены в столичном районе Перово в 2017 г. Об этом сообщает пресс-служба управы района.

«В течение прошлого года в районе Перово было установлено 15 дополнительных опор освещения. Эти работы были выполнены в рамках городской программы «Безопасный город», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в дальнейшем планируется установить дополнительное освещение в скверах и зонах отдыха, на территории дошкольных учреждений и дворов, на парковках и вдоль проезжей части. Новые объекты наружного освещения будут оснащены современными светодиодными лампами. Адресный перечень объектов данной категории на 2018 г. и последующие годы будет сформирован с учетом пожеланий жителей района.