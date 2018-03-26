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Пятнадцать дополнительных опор освещения установили в Перово в 2017 г.
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Пятнадцать дополнительных опор освещения установили в Перово в 2017 г. 

Агентство «Москва» 39 минут назад
Фото: Управа района Перово
Работы по установке 15 дополнительных опор освещения проведены в столичном районе Перово в 2017 г. Об этом сообщает пресс-служба управы района.
«В течение прошлого года в районе Перово было установлено 15 дополнительных опор освещения. Эти работы были выполнены в рамках городской программы «Безопасный город», — говорится в сообщении.
В материале отмечается, что в дальнейшем планируется установить дополнительное освещение в скверах и зонах отдыха, на территории дошкольных учреждений и дворов, на парковках и вдоль проезжей части. Новые объекты наружного освещения будут оснащены современными светодиодными лампами. Адресный перечень объектов данной категории на 2018 г. и последующие годы будет сформирован с учетом пожеланий жителей района.
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