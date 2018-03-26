Прокуратура Дагестана обязала Хунзахский район решить проблему с некачественной водой

Прокуратура Дагестана обязала Хунзахский район решить проблему с некачественной водойВода в Хунзахском районе Дагестана не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям, сообщает прокуратура района.

После того, как в центральную районную больницу поступило 25 жителей села Арани с диагнозом острый инфекционный гастроэнтероколит, прокуратурой была проведена проверка воды на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

По итогам проверки выяснилось, что питьевая вода не совсем отвечает необходимым требованиям. Прокуратура Хунзахского района потребовала у администрации района устранить выявленные нарушения.

Фото: thepsorias.ru