Андрей Травников поручил усилить информирование семей о мерах господдержки 

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Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия

Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП

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