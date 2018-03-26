Андрей Травников поручил усилить информирование семей о мерах господдержки 

Несмотря на планомерное повышение средней продолжительности жизни населения Новосибирской области и снижение смертности, демографическая ситуация в регионе остаётся непростой, отметил Андрей Травников, заслушав доклад начальника управления по делам ЗАГС Новосибирской области Натальи Шустовой о результатах деятельности управления в 2017 году и задачах на 2018 год. Новый пакет мер, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным в конце 2017 года, сможет внести позитивный вклад в улучшение демографической ситуации не только в Новосибирской области, но и в целом в стране.
В решении общей задачи — народосбережении, — в улучшении демографической ситуации более активную роль по информированию молодых семей о существующих мерах государственной поддержки могут играть органы ЗАГС, заявил глава региона. Среди таких мер — ежемесячные выплаты на первого ребёнка в семье. Федеральный закон «О ежемесячных выплатах от 28.12.2017 № 418-ФЗ» был разработан по инициативе Президента России Владимира Путина и вступил в силу с 1 января 2018 года. Андрей Травников напомнил, что во время рабочей поездки в Новосибирскую область Министра труда и социальной защиты Максима Топилина 21 февраля прошла встреча с молодыми мамами, которые в числе первых поручили выплаты по новому закону. По словам врио губернатора, тогда были выявлены проблемы: информация о возможности получения сертификатов пока нешироко доведена до всего населения Новосибирской области. В конце февраля глава региона дал поручение профильным ведомствам подготовить информационные стенды и буклеты с полной информацией о новых сертификатах, о необходимых документах для их получения и способах их оформления.
Как доложил Андрею Травникову врио министра труда и социального развития Ярослав Фролов, буклеты и информационные плакаты с требуемой информацией уже готовы к размещению в медицинских и социальных учреждениях Новосибирской области, начальник управления по делам ЗАГС Новосибирской области Наталья Шустова добавила, что информационные стенды размещены во всех отделах ЗАГС. По итогам докладов, Андрей Травников дал поручение уделить особое внимание превентивному информированию о государственных мерах поддержки молодых семей. Информация о мерах поддержки, которые государство предоставляет молодым семьям после рождения первого ребенка, должна предоставляться уже при выдаче свидетельств о браке. Для справки. Напомним, что во время рабочей поездки в Новосибирскую область Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что общую ситуацию в здравоохранении региона интегрально отражают увеличение продолжительности жизни, снижение смертности населения всех возрастных групп. Особенно она отметила резкое снижение младенческой смертности: за 2017 год произошло снижение на 20%. Одним из важнейших достижений в области охраны здоровья стало увеличение продолжительности жизни населения области на 1,9 года за последние шесть лет, снижение смертности с 13,6 до 12,9 на 1000 населения. Смертность трудоспособного населения снизилась на 10,8%.