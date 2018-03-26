Жителям Северного округа рассказали о способах защиты в случае опасности

Открытое практическое занятие по подготовке неработающего населения состоялось на базе учебно-консультационного пункта по гражданской обороне (УКП по ГО и ЧС), расположенного по адресу: Бескудниковский бульвар, д. 32 А.

Слушателям из числа населения, не занятого в сфере производства и обслуживания, консультант УКП по ГО и ЧС Зльфия Айсина рассказала о возможных чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени на территории Бескудниковского района. Особое внимание было уделено основным способам защиты жителей района.

Вблизи Бескудниковского района функционирует ОАО «Аурат». Серная и соляная кислоты, которые производятся на предприятии, представляю собой потенциальную опасность. В случае аварии на «Аурате» Бескудниковский район попадает в возможную зону риска химического заражения. Поэтому жителям назвали адреса пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, сборных эвакопунктов и пунктов временного размещения. Горожане получили пошаговую инструкцию по действиям в чрезвычайной ситуации, связанной с выбросом химически опасных веществ.

Заместитель начальника УМЦ по ГО ЧС САО г. Москвы Виталий Мяловицкий рассказал жителям, как подручными средствами, которые есть в каждой квартире, обезопасить себя от вредных веществ. Оказывается, что при утечке серной и соляной кислот защитить дыхательные пути можно самодельной повязкой из ткани, смоченной в растворе пищевой соды. Для этого надо развести чайную ложку соды в стакане воды, смочить получившейся жидкостью любую ткань и приложить к лицу. Дышать необходимо исключительно через такую «маску».

На занятии уделили внимание и действиям при пожаре. Жители района потренировались в использовании противогаза. Особый интерес вызвала детская защитная камера. Она предназначена для защиты от отравляющих веществ самых маленьких детей — до полуторалетнего возраста. Молодым мамам показали, как правильно укладывать в нее ребенка и тщательно герметизировать входное отверстие.

В заключении занятия каждому слушателю вручили памятки с важной информацией о расположении объектов гражданской обороны, телефонами оперативных служб и действиями при эвакуации.