Ещё
Жителям Северного округа рассказали о способах защиты в случае опасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителям Северного округа рассказали о способах защиты в случае опасности 

Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы 35 минут назад
Фото: Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы
Открытое практическое занятие по подготовке неработающего населения состоялось на базе учебно-консультационного пункта по гражданской обороне (УКП по ГО и ЧС), расположенного по адресу: Бескудниковский бульвар, д. 32 А.
Слушателям из числа населения, не занятого в сфере производства и обслуживания, консультант УКП по ГО и ЧС Зльфия Айсина рассказала о возможных чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени на территории Бескудниковского района. Особое внимание было уделено основным способам защиты жителей района.
Вблизи Бескудниковского района функционирует ОАО «Аурат». Серная и соляная кислоты, которые производятся на предприятии, представляю собой потенциальную опасность. В случае аварии на «Аурате» Бескудниковский район попадает в возможную зону риска химического заражения. Поэтому жителям назвали адреса пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, сборных эвакопунктов и пунктов временного размещения. Горожане получили пошаговую инструкцию по действиям в чрезвычайной ситуации, связанной с выбросом химически опасных веществ.
Заместитель начальника УМЦ по ГО ЧС САО г. Москвы Виталий Мяловицкий рассказал жителям, как подручными средствами, которые есть в каждой квартире, обезопасить себя от вредных веществ. Оказывается, что при утечке серной и соляной кислот защитить дыхательные пути можно самодельной повязкой из ткани, смоченной в растворе пищевой соды. Для этого надо развести чайную ложку соды в стакане воды, смочить получившейся жидкостью любую ткань и приложить к лицу. Дышать необходимо исключительно через такую «маску».
На занятии уделили внимание и действиям при пожаре. Жители района потренировались в использовании противогаза. Особый интерес вызвала детская защитная камера. Она предназначена для защиты от отравляющих веществ самых маленьких детей — до полуторалетнего возраста. Молодым мамам показали, как правильно укладывать в нее ребенка и тщательно герметизировать входное отверстие.
В заключении занятия каждому слушателю вручили памятки с важной информацией о расположении объектов гражданской обороны, телефонами оперативных служб и действиями при эвакуации.
Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы: последние новости
Московские спасатели подняли упавший в Яузу автомобиль Собянин провел выездное совещание по вопросам социально-экономического развития Щербинки В защитных сооружениях гражданской обороны Москвы проводятся экскурсии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия203
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП114
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово271
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку141
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста123
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
00:27
Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе
Новости Москвы
00:21
Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi
Новости Москвы
01:05
Названы сроки начала работы фонтанов
Новости Москвы
00:59
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП
Общество Политика
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
20:11
Москва передала регионам автобусы и трамваи
Новости Москвы ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение