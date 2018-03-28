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Пассажиры автобуса № 62 в Перми не смогут бесплатно пересесть на трамвай
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Пассажиры автобуса № 62 в Перми не смогут бесплатно пересесть на трамвай 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
С 1 апреля автобусный маршрут №62 в Перми исключат из системы бесплатных пересадок на трамваи и троллейбусы.
Как пояснили в пресс-службе Горэлектротранса, это связано с тем, что к обслуживанию маршрута приступит другой перевозчик.
При этом пермяки по-прежнему могут пересаживаться бесплатно на трамваи и троллейбусы.
«В течение 40 минут бесплатные пересадки возможны как между одним видом транспорта — с трамвая на трамвай, с троллейбуса на троллейбус, так и между двумя — с трамвая на троллейбус или с троллейбуса на трамвай. Другие автобусные маршруты в систему пересадок также не включаются», — пояснили в администрации.
Напомним, на билетах, по которым можно совершать бесплатные пересадки, указано, что билет действителен для пересадки. При этом указано время, когда он куплен. Его проверит кондуктор транспорта, на который вы пересаживаетесь. Время сверяется по валидаторам, на которых оно одинаковое.
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