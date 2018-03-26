Саров: закрытый город готов к взаимодейсвию

Статус территории особого социально-экономического развития позволяет Сарову давать своим резидентам налоговые послабления. Причём весьма существенные. К примеру, высокотехнологичные автоматизированные производства получают льготу по налогу на прибыль. Например, предприятие с оборотом до трёх миллиардов рублей в год и прибылью в структуре цены один миллиард рублей получит льготу в 150 миллионов рублей, — Александр Михайлович с цифрами на руках доказывает эффективность программы.

Кроме того, компаниям даются льготы по отчислениям во внебюджетные фонды (обычно предприятиям приходится платить 30,2 процента, саровские резиденты отдадут государству только 7,6 процента). Налог на имущество и вовсе ноль.

Есть и условия: резидент обязан вложить инвестиций в основные фонды не менее пяти миллионов рублей в год и открыть новое предприятие, а не пере— везти уже существующее.

— Наша задача не оттянуть налоговые платежи от других субъектов федерации, — поясняет Александр Тихонов,

— а инициировать развитие производств с нуля.

Территория особого социально-экономического развития — это 20 гектаров земли. Есть и уже готовые здания и сооружения с коммуникациями, есть и «чистое поле»: при желании можно либо возвести цех или завод с нуля, а можно занять несколько офисов в уже действующем здании.

Одним из первых резидентов стала московская компания «Нейрика-Решение», занимающаяся созданием ITпродуктов.

Планируется, что фирма предоставит до 40 рабочих мест с достойной заработной платой. У Сарова есть положительный опыт реализации особого экономического режима: в 2000-х годах была создана и действовала инвестиционная зона.

Вообще на уровень зарплат в Сарове не жалуются: здесь он заметно выше, чем в среднем по региону. Российский федеральный ядерный центр — градообразующее предприятие, привлекает лучших специалистов страны и обеспечивает им соответствующий доход. А за лидером подтягиваются и другие предприятия.

— Конечно, сегодня Саров — это в первую очередь ядерная физика и IT, — констатирует Александр Тихонов. — Причём нельзя сказать, чтобы какое-то одно направление перекрывало другое. Они развиваются параллельно, во многом дополняя друг друга.

К примеру, государственная политика по развитию цифровизации во многом основывается на компетенциях саровских специалистов.

Та же программа по внедрению «Карты жителя Нижегородской области» разрабатывается в Сарове. И уже скоро каждый житель региона сможет получить пластиковый документ, на котором может храниться вся необходимая информация от паспортных данных до номера СНИЛСа, и расплачиваться этой картой в транспорте.

— Готовится к реализации проект «Народный инспектор», — Александр Тихонов щёлкает кнопкой мышки, открывая новое окно сайта. — Наверное, знаете московский сайт «Активный гражданин»: каждый житель, увидев, например, нечищенный тротуар, большую лужу — да любое коммунальное безобразие, — может оперативно сфотографировать это, выложить на сайт и получить ответ. Причём сайт этот действительно помогает сделать жизнь города лучше. Такой же проект мы сейчас разрабатываем и для других городов России

Это лишь малая часть проектов города-донора. Причём каждый из них не замыкается лишь на Сарове. Закрытый город открыт для конструктивного взаимодействия.