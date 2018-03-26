В Ростове снова предложили продлить трамвайную линию в Левенцовку

На сервисе «Активный ростовчанин» городской администрации была опубликована инициатива от горожанина Романа Щербакова . В ней он предлагает продлить трамвайную линию в Западном жилом массиве от улицы Чукотской до микрорайона Левенцовский. По мнению жителя города, это позволит сделать трамвайные перевозки по данному направлению рентабельными.

Сейчас на Западный следует два трамвайных маршрута, №7 и №10, они соединяют жилой массив с Центральным рынком, а также с улицей Максима Горького и Сельмашем соответственно. Линии проложены таким образом, что пассажир может объехать пробки на проспекте Стачки через Ленгородок.

«Хорошая идея. Будет альтернатива маршруткам и автобусам. Если также отделить трамвайные пути от дороги на Депутатском мосту, на Сиверса и в районе Лендворца, чтобы автомобили не заезжали на них, а двигались только по своей полосе, то можно добиться хорошего времени в пути с Западного до центра в часы пик, что станет конкурентным преимуществом против забитых, грязных и небезопасных маршруток!», — отметил один из жителей города, поддержав инициативу.

Чтобы городская администрация рассмотрела инициативу Романа Щербакова, она должна набрать 500 голосов, из которых не менее 350 должны быть «за». К настоящему моменту «за» проголосовали 82 человека. До конца голосования осталось 87 дней. Голоса принимаются после авторизации через сервис Госуслуги.